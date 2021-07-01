🔹 Что изменится в России с 1 июля: новые пособия для беременных, выплаты одиноким родителям и измененные условия льготных ипотечных программ, рост тарифов ЖКХ и другое. О том, что случится с вашими финансами в июле, можно из дайджеста Банки.ру.

🔹 Правительство утвердило расширение семейной ипотеки и продление льготной ипотеки. Льготная ипотечная программа, которая была запущена в 2020 году как одна из мер поддержки граждан и строительной отрасли, продлевается до 1 июля 2022 года, а условия программы «Семейная ипотека» расширяются — принять в ней участие смогут семьи даже с одним ребенком.



🔹 Банк России намерен повысить клиентскую ценность страховых полисов. Регулятор уже наметил ряд действий: это усиление требований к раскрытию информации (страховщикам придется лучше пояснять условия получения выплат) и отслеживание «соответствия страхового случая тем жизненным ситуациям, которые реально возникают на практике». Также от страховщиков потребуют исключения чрезмерной сложности в оформлении документов для клиентов и простоты получения страховых выплат.



🔹 Москвичам предложат новую идентификацию на городских порталах. Московская мэрия планирует доработать городские информационные системы, оснастив их возможностью верификации пользователей с помощью биометрии.

🔹 «Сбер» подключил оплату товаров по QR-коду. В течение июля, после того как банк убедится в том, что сервис работает стабильно на пилотной группе клиентов, начнется поэтапный тираж сервиса на всю аудиторию пользователей «СберБанка Онлайн».

🔹 ЦБ РФ продлил срок приема заявок претендентов на покупку акций Азиатско-Тихоокеанского Банка, следует из сообщения регулятора, который с сентября 2018 года контролирует кредитную организацию в рамках ее санации с привлечением Фонда консолидации банковского сектора.



Екатерина САВЕЛЬЕВА

