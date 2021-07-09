🔹 Центробанк оценил июньское и квартальное укрепление рубля. Рубль в июне укрепился к доллару, евро и более широкой корзине ключевых иностранных валют; квартальная динамика российской валюты также была положительной, свидетельствуют материалы регулятора.

🔹 Минэкономразвития предупредило о риске возникновения новых схем по отъему жилья. Минюст несколько лет назад разработал законопроект, разрешающий продажу единственного дорогого жилья должников. Сейчас он обсуждается, но после первого прецедента, когда на аукционе была продана пятикомнатная квартира екатеринбуржца, задолжавшего кредиторам более 20 млн рублей, ускорится его доработка. В Минэкономразвития назвали этот прецедент опасным.



🔹 ВТБ обнаружил новую уловку мошенников, при которой злоумышленники предлагают своим жертвам бонусы за вакцинацию. Они распространяют в социальных сетях объявления о бонусах в размере 5 тыс. рублей, которые якобы выплачиваются клиентам банка в случае вакцинации.

🔹 За три недели до окончания третьего сезона инвестиционного шоу «Это к деньгам» у Тани и Влада впервые сходятся мысли, а Лена продолжает настаивать на своем. Аутсайдеру по итогам недели достается фант, которого все давно ждали, а победители по собственной воле надевают кокошники и исполняют частушку на модную антивирусную тему.

🔹 Юристы рассказали, как отличить мошенника от настоящего сотрудника служб. Для того чтобы не пустить к себе в дом мошенника, действующего под видом коммунальщика, нужно посмотреть на одежду — у сотрудников имеется форменное обмундирование. Также стоит обратить внимание на удостоверение с печатью организации, ее ИНН и ОРГН. Иногда мошенники представляются сотрудниками полиции, в этом случае стоит записать номер их удостоверения и нагрудного значка, проверить их по телефону 112.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

