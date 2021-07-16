🔹 В Москве и Подмосковье с 19 июля отменили систему обязательных QR-кодов для общепита. Также с 19 июля в Москве разрешено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах и барах и посещение детских игровых комнат при условии cоблюдения специальных требований к предоставлению услуг.

🔹 Минстрой фиксирует снижение спроса на жилье и ждет коррекции цен. Для стабилизации цен на жилье в России необходимо достичь баланса между спросом и предложением, заявил заместитель министра по строительству и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

🔹 Паспорт можно будет заказать в более спокойном режиме, а получить — быстрее. Так, срок действия российских паспортов, подлежащих замене при достижении гражданами возраста 20 и 45 лет, будет продлен на 90 дней. Еще одна новация, которую вводит постановление, — продление срока подачи документов для получения паспорта гражданами, достигшими 14 лет. Теперь это не 30, а 90 дней.

🔹 Госпрограмму автокредитования могут остановить из-за дефицита машин. Минпромторг не планирует возобновлять программу льготного автокредитования, в рамках которой бюджет компенсирует 10% авансового платежа за машину стоимостью до 1,5 млн рублей.



🔹 ЦБ получил сообщения от четырех претендентов на покупку акций Азиатско-Тихоокеанского Банка. ЦБ проводит оценку поступивших сообщений, по результатам которой его совет директоров примет решение о форме и способе реализации акций АТБ.

🔹 Третий сезон инвестиционного шоу «Это к деньгам» приближается к завершению. На этой неделе Лена решает заняться здоровьем, Влада успокаивает шум воды, а Таня пытается войти в IT, но в итоге уходит в мужской монастырь.



Екатерина САВЕЛЬЕВА

