🔹 ЦБ предупредил об активизации финансовых пирамид в соцсетях. Причем зачастую создатели таких схем не только не открывают офис, но обходятся даже без сайта. Для социальных сетей мошенники создают образ успешного человека, свободного от обязательств: молодые люди и девушки катаются на кабриолетах, отдыхают, несмотря на карантин, на пляжах — живут так, как мечтают многие.

🔹 Операторы сочли «суверенный Рунет» угрозой стабильности мобильных сетей. Мобильные операторы опасаются, что новые требования Минцифры по модернизации оборудования Роскомнадзора для исполнения закона о «суверенном Рунете» могут сказаться на качестве услуг и стабильности работы сетей.



🔹 В России поменяется подход к оценке риска компаний и блокировке счетов. Платформа «Знай своего клиента», которая разрабатывается Центробанком, предполагает разделение юридических лиц и ИП на три группы в соответствии с уровнем риска по «антиотмывочному закону». Она призвана повысить качество оценки подозрительных операций, защитить финансовый рынок от использования в противоправных целях и при этом сохранить беспрепятственные условия для добросовестного бизнеса.



🔹 Большинство россиян сталкивались с дезинформацией в вакансиях от работодателей. 79% опрошенных встречались с неправдивой информацией в вакансиях о размере заработной платы. Это связано с тем, что в России, как и во многих странах Европы, пока нет законодательства, запрещающего давать ложную информацию в рекламе о вакансиях.

🔹 Обратившимся в госучреждения россиянам стали звонить спамеры. К настоящему моменту о звонках мошенников сообщает каждый десятый обратившийся в организацию гражданин. Среди источников утечки называют ПФР, «Госуслуги», Минфин, Банк России, медицинские учреждения и другие государственные организации.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

