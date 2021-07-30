🔹 Ростуризму предложили включать дополнительную медстраховку в туры внутри страны. Участники туррынка через «Опору России» просят Ростуризм включать дополнительные медстраховки в туры внутри страны, поскольку ОМС и ДМС не покрывают сложные случаи. Туроператоры уже сами нередко тайно страхуют клиентов из групп риска.

🔹 НПФ за два года заплатили акционерам более 50 млрд рублей. Многомиллиардные дивидендные выплаты НПФ стали результатом их акционирования, после которого фонды стали ориентироваться на максимизацию прибыли для своих владельцев, пояснили в «Эксперт РА».



🔹 Сервис Samsung Pay оказался под угрозой запрета в России из-за патентного спора. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск швейцарской «Сквин СА» к ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» и Samsung Electronics Co Ltd. за использование изобретения по патенту без согласия правообладателя (им выступает «Сквин СА»).



🔹 Тарифы на мобильную связь в России повысились на 16%, достигнув 326 рублей. Операторы России сместили фокус с индивидуальных абонентов на привлечение семей и групп абонентов, предлагая скидки за подключение нескольких сим-карт.

🔹 Финал сезона инвестиционного шоу «Это к деньгам» превращается в противостояние света и тьмы. Участники групп поддержки ведущих делятся инвестиционным опытом, а Лена, Таня и Влад радуются уходу на каникулы. О том, кто стал победителем, узнаете в финальном выпуске сезона.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

