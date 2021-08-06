🔹 Россиянам хотят запретить вкладывать в пирамиды заемные средства. Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров обратился в ЦБ с целью решить проблему вложений в пирамиды заемных средств гражданами. В фонде уверены, что уменьшить масштабы проблемы может усиленное информирование граждан о недопустимости использования потребкредитов в «предпринимательских инвестиционных целях».



🔹 КС Банк лишен лицензии. Деятельность банка, сообщил регулятор, была ориентирована на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась значительная доля кредитного портфеля. При этом более 50% задолженности таких компаний составляли проблемные ссуды. ЦБ увидел в деятельности КС Банка реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков. Тем временем принадлежащий основной владелице и главе интернет-магазина Wildberries Татьяне Бакальчук банк «Стандарт-Кредит» переходит на бренд ретейлера: теперь кредитная организация значится в ЕГРЮЛ как ООО «Вайлдберриз Банк».

🔹 В России зафиксирован бум скам-писем с предложением легкого заработка. Во II квартале российские интернет-пользователи получили 2 млн мошеннических писем, в которых обещают легкий способ обогащения. Это почти втрое больше, чем с января по март 2021 года или в последние три месяца 2020-го.



🔹 В Госдуму внесен проект о снижении расходов на оплату коммунальных услуг. Документом предлагается установить новый федеральный стандарт допустимой доли собственных расходов на оплату коммунальных услуг и жилплощади.

🔹 Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам растет по итогам шестой декады подряд. По итогам третьей декады июля показатель составил 5,55% годовых против 5,46% за предыдущие десять дней.