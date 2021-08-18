🔹 ВТБ готовится вернуть контроль над Почта Банком, от которого отказался почти четыре года назад. Для этого потребуется выкупить две акции, принадлежащие в настоящее время главе этой кредитной организации Дмитрию Руденко.



🔹 Замена бумажного паспорта смарт-картой не будет обязательной, заявил глава Минцифры Максим Шадаев. Он также отметил, что смарт-карта является более удобным формфактором для хранения всех необходимых данных.

🔹 Стандарты сбора биометрии могут распространить на коммерческие системы. Правительство намерено ввести стандарты сбора слепков лиц и голосов россиян в коммерческих биометрических системах.

🔹 Кабмин анонсирует розыгрыш призов по 100 тыс. рублей среди вакцинированных от COVID-19. В розыгрыше призов смогут принять участие граждане старше 18 лет. Мероприятие будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди вакцинированных на основании данных единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи.

🔹 Госпрограмма субсидирования найма столкнулась с дефицитом безработных. Минтруд планирует расширить контингент безработных, которые попадают под действие госпрограммы субсидирования найма.

🔹 Инвестдайджест Банки.ру: в доступе инвесторов — «падшие ангелы» и девственницы долгового рынка. О развитии событий на фондовых рынках и новых инвестиционных идеях читайте в нашей еженедельной подборке.