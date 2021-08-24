🔹 Названы города с жильем дешевле 500 тыс. рублей. Риелторы составили рейтинг городов с самой большой долей жилья с такой стоимостью. В топ-5 вошли Омск (его доля от общего числа сделок составляет 32%), Волгоград (23,4%), Челябинск (15%), Новосибирск (12%), Воронеж (5,3%). В Москве и Санкт-Петербурге, а также в их областях показатель составляет 1,1% и 0,5% соответственно.

🔹 В правительстве заявили о постепенном снижении цен на продукты. Поступление на прилавки магазинов овощей нового урожая, а также меры правительства уже приводят к снижению розничных цен на продукты, отмечают в Кабмине. Так, с начала лета цены на огурцы и томаты снизились на 38,5% и 44,5% соответственно, на картофель — более чем на 12%, на лук репчатый — на 7%.

🔹 За махинации с телефонными номерами предложили ввести уголовное наказание. За введение уголовной ответственности за подмену ранее выступал ЦБ, но на законодательном уровне решение проблемы сдвинулось лишь недавно. Ранее вышел законопроект, который позволит блокировать звонки и СМС-сообщения с подставных номеров, исходящих из-за границы.

🔹 Минтруд назвал регионы с наибольшим уровнем бедности в России. По итогам 2020 года в России числилось 17,8 млн граждан с доходами ниже прожиточного минимума, что составляло 12,1%. При этом наибольший уровень бедности фиксировался в Туве (34,1%), Ингушетии (30%) и Кабардино-Балкарской Республике (24,2%). Также высокий уровень бедности (выше 23%) отмечен в Республике Алтай.

🔹 Путин подписал указы о единовременной выплате пенсионерам. В соответствии с указами российские пенсионеры получат единовременную денежную выплату в размере 10 тыс. рублей. Выплата состоится в сентябре 2021 года, подавать заявление о ней не нужно.