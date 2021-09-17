🔹 Банк России отозвал лицензию у КБ «Платина». По информации регулятора, банк проводил в значительных объемах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами. Агентство по страхованию вкладов обещает начать выплаты вкладчикам банка «Платина» не позднее 1 октября.

🔹 ЦБ провел аукцион по реализации 100% акций Азиатско-Тихоокеанского Банка. Победителем стала компания из Казахстана Pioneer Capital Invest, обошедшая Промсвязьбанк и Совкомбанк с ценой чуть более 14 млрд рублей. Компания также перечислит ЦБ часть чистой прибыли банка за девять месяцев 2021 года. Переход АТБ к новому владельцу ожидается до 1 ноября 2021 года.

🔹 Минтранс разработал новые правила проезда по платным дорогам, они начнут действовать в марте 2022 года. Пользователи смогут требовать бесплатного проезда или компенсации уже внесенной оплаты при обнаружении недостатков услуги или ее оказании не в полном объеме. При этом для машин с просроченной задолженностью по оплате может быть закрыт проезд по любым платным дорогам.

🔹 Количество компаний с иностранным участием в России за три года сократилось на 40% при общем уменьшении числа зарегистрированных юридических лиц только на 22%. По мнению аналитиков, снижение доли иностранного участия в российском бизнесе может свидетельствовать как об оттоке иностранного капитала из страны, так и о сокращении числа компаний-учредителей, зарегистрированных в офшорных зонах. Кроме того, на долю иностранного присутствия повлияли санкции и урезание крупными компаниями своих инвестиционных программ из-за пандемии.



🔹 Индивидуальный инвестиционный счет первого типа, предполагающий налоговый вычет с взносов, может быть отменен при появлении ИИС-3, в котором сочетаются льготы на взнос и на полученный доход. В случае отмены ИИС-1 предполагается переходный период, чтобы граждане, которые начали получать льготу менее трех лет назад, смогли вписаться в этот период. Но некоторые эксперты считают ошибкой замену трехлетнего ИИС-1, доказавшего свою эффективность, на десятилетний ИИС-3, отношение к которому со стороны инвесторов только предстоит выяснить.