🔹 Россия вошла в топ-10 стран по росту цен на жилье. По мнению экспертов, спрос подняли льготная ипотека и расширение программы материнского капитала, и, хотя в случае с загородной недвижимостью причины иные, падения цен, как и в случае с квартирами, ожидать не приходится. В другой публикации на эту тему пандемия коронавируса названа причиной острого всемирного кризиса на рынке жилья.

🔹 Долги россиян более чем на 1,6 млрд рублей будут списаны в рамках механизма внесудебного банкротства. По мнению чиновников, полученные результаты говорят о том, что новый институт банкротства в России состоялся. За первый год реализации упрощенной процедуры банкротства поступило 12 тыс. обращений граждан, из них по 5 тыс. инициирована процедура внесудебного банкротства, она завершена в отношении 2,5 тыс. человек.

🔹 Расходы на ремонт автомобилей в рамках ОСАГО с 20 сентября рассчитываются по новой методике ЦБ. Ключевое изменение касается справочников средней стоимости запасных частей. У каждого региона будет свой справочник — для более точного расчета стоимости ремонта в конкретных населенных пунктах с учетом местных цен. Еще одно изменение связано с возможностью использования бывших в употреблении запчастей: если действующая методика позволяет «в исключительных случаях» рассчитывать цену ремонта с учетом стоимости более дешевых б/у деталей, то в новом положении этот пункт исключен, что, по мнению экспертов, позитивно повлияет на качество ремонта либо приведет к увеличению размера выплат.

🔹 Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий продление на 2022 год действия отдельных экономических мер против государств, которые ввели экономические санкции против России. Контрсанкции, впервые введенные в августе 2014 года, предусматривают запрет на импорт некоторых продовольственных товаров из ряда стран.



🔹 В новом выпуске Fingram даются ответы на самые популярные вопросы о деятельности и налогообложении самозанятых.