🔹 Банк России считает, что необходимо усилить контроль банков за пополнением карт через банкоматы и терминалы с функцией приема наличных, поскольку злоумышленники используют схемы, провоцирующие граждан на внесение средств на счета мошенников через такие устройства. Антифрод будет применяться ко всем входящим платежам, включая переводы через терминалы. Кроме того, глава ЦБ Эльвира Набиуллина предложила передавать в бюро кредитных историй данные о покупках гражданами товаров в рассрочку, поскольку это тоже долговая нагрузка, о которой должен знать потенциальный новый кредитор. Также регулятор хочет полномочий на законодательном уровне по установлению количественных ограничений на предоставление рискованных потребительских кредитов. ЦБ сможет ограничивать для банков долю рискованных кредитов, при этом банки не будут «замораживать» капитал, как в случае с надбавками, а смогут использовать его для наращивания ипотеки и корпоративного кредитования.

🔹 Forbes составил рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами в 2020 году. Его возглавил основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов — его доход вырос почти на 25%. В тройку лидеров вошли председатель совета директоров и основной акционер НЛМК Владимир Лисин и глава USM Holdings Алишер Усманов.

🔹 Центробанк РФ определил базовый уровень доходности вкладов на октябрь. По сравнению с ориентирами сентября базовая доходность, которая определяется отдельно для вкладов в рублях, долларах и евро с учетом срока привлечения средств, выросла в рублевом сегменте, разнонаправленно изменилась в долларовом, а ставки по вкладам в евро изменились только для одного срока.

🔹 Mastercard вводит с 2022 года пониженные комиссии для малого бизнеса при приеме платежей с помощью смартфонов. Изменения направлены на поддержку в том числе микробизнеса, для которого и создана такая технология приема оплаты. В компании надеются расширить аудиторию клиентов с учетом роста клиентского спроса на бесконтактную оплату различными платежными устройствами.



🔹 Опубликован очередной выпуск еженедельного инвестдайджеста Банки.ру. На фоне шторма биржевых индексов аналитики советуют переходить в акции, которые в кризисные моменты стабильнее всех.