🔹 Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за вторую декаду сентября составила 6,15% годовых. Ставка второй раз подряд не показала роста, оставшись на уровне первой декады сентября, когда она впервые с мая продемонстрировала локальное снижение, несмотря на продолжающийся рост ключевой ставки ЦБ.

🔹 «Чистка» банковского сектора РФ продолжится, полагает Fitch и подтверждает Банк России. Регулятор в пандемию приостанавливал проверки, но уже вернулся к процессу. Также можно ожидать слияний и поглощений на рынке, так как не все банки готовы конкурировать с крупными игроками за хороших заемщиков. В «Эксперт РА» проанализировали причины отзыва банковских лицензий и назвали основные на сегодня риски для российских банков: это потери по реструктурированным кредитам крупнейших компаний, охлаждение потребительского и ипотечного кредитования, рост просрочки.

🔹 Правительство не поддержало законопроект о возврате индексации страховых пенсий работающих пенсионеров. Причина — авторы не указали источники финансирования.

🔹 ФНС начала рассылку налоговых уведомлений для уплаты физическими лицами транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество. Всего будет направлено 67,1 млн уведомлений.

🔹 Объем размещения ОФЗ на внутреннем рынке в 2020 году стал рекордным на фоне отмены в рамках мер по борьбе с пандемией верхних границ госзаймов и государственного долга; санкции против ОФЗ оказали лишь ограниченное влияние на рынок. При этом Счетную палату беспокоит, что Минфин уже второй год подряд осуществляет масштабные заимствования при отсутствии утвержденной долговой политики.



🔹 Предложения Минцифры включить маркетплейсы в перечень софта для предустановки на смартфоны вызвали протест потребителей и бизнеса. Противники идеи полагают, что критерии отбора написаны исключительно под Wildberries и угрожают конкуренции.