🔹 Нормативы ЦБ в августе нарушали семь российских банков из числа раскрывающих отчетность: Московский Индустриальный Банк, ВУЗ-Банк, Московский Областной Банк, Генбанк, Инвестторгбанк, Газэнергобанк и «Траст». Шесть банков-нарушителей находятся в процессе финансового оздоровления.

🔹 В России предложили увеличивать тарифы на коммунальные услуги при модернизации ЖКХ. Речь идет о доведении тарифов до экономически обоснованных, в этом случае их рост сможет превышать инфляцию. Для социально незащищенных категорий граждан подорожание будет компенсировано.

🔹 Президент России Владимир Путин назвал бедность значительной части населения главным врагом России. Также он констатировал наличие нерешенных проблем в здравоохранении, образовании и развитии инфраструктуры, а главной целью указал повышение уровня и качества жизни граждан. Тем временем опрос показал, что жители России в среднем хотят зарабатывать 119,3 тыс. рублей в месяц, при этом запросы у мужчин выше, чем у женщин: 128,3 тыс. против 87,9 тыс.

🔹 Объем средств на валютных счетах россиян сократился до минимума с 2010 года. В августе остатки на валютных счетах уменьшились на 700 млн долларов, а с начала года — на 5,1 млрд, до 56,6 млрд в долларовом эквиваленте. Это минимальное значение с осени 2010 года, когда на валютных счетах было 55,2 млрд долларов.



🔹 В новом выпуске Fingram разъясняется, кому положены скидки от государства на авиаперелеты по России и куда можно полететь по субсидированным билетам.