🔹 Минфин предлагает внести ряд корректировок в налогообложение физлиц. Так, планируется обязать российские компании платить НДФЛ с заграничных сотрудников, работающих на «удаленке», а букмекеров — удерживать налог с выигрыша любого размера. Также предлагается обязать Пенсионный фонд России направлять в налоговую сведения об использовании гражданами материнского капитала, а Агентство по страхованию вкладов — о выплаченных вкладчикам процентах в случае ликвидации или банкротства банка.

🔹 Страховщики планируют заменить сервис по гарантированному оформлению ОСАГО «Е-Гарант» перестраховочным пулом — туда будут передавать в убыточных сегментах полученные премии, а выплаты делить пропорционально доле рынка. По мнению страховщиков, система «Е-Гарант» вышла из-под контроля: туда вытесняется все больше полисов с признаками мошенничества, также увеличивается количество посредников, оформляющих полисы с искажением информации. Еще одной проблемой стали хакеры, которые, по словам страховщиков, атакуют сервис.

🔹 Правительство раскритиковало законопроект, наделяющий Банк России правом по своему усмотрению ограничивать тому или иному банку выдачу кредитов. В Кабмине отметили, что в арсенале ЦБ уже присутствуют механизмы для регулирования рынка, в том числе потребительского кредитования, например применение показателей долговой нагрузки и коэффициентов риска при расчете нагрузки на капитал банков, а наделение регулятора дополнительными полномочиями по установлению прямых количественных ограничений повысит административную нагрузку на финансовые организации.

🔹 Основателя компании Group-IB Илью Сачкова арестовали в Москве на два месяца по подозрению в государственной измене. По данным СМИ, накануне в московском офисе компании прошли обыски. Также появилась информация, что следствие вменяет Сачкову передачу за рубеж секретов в сфере кибербезопасности.



🔹 Опубликован очередной выпуск еженедельного инвестдайджеста Банки.ру. Угроза коррекции опять пронеслась мимо, и аналитики видят высокий потенциал у акций, которые пока чувствуют себя не очень хорошо, вроде Disney и Mail.ru.