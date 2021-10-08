🔹 ЦБ оценил сентябрьское и квартальное укрепление российской валюты. Рубль в сентябре укрепился к доллару, евро и более широкой корзине ключевых иностранных валют; квартальная динамика российской национальной валюты также была положительной.

🔹 ЦБ запросил у банков информацию о переводах с карты на карту. В Банке России сообщили, что Р2Р-переводы — значимая часть платежного рынка, а показатели по этим операциям стабильно растут. Целью взаимодействия с участниками рынка является изучение их деятельности по управлению рисками по таким операциям. В Центробанке пояснили, что хотят выявить лучшие практики и при необходимости подготовить рекомендации банкам по совершенствованию их систем управления рисками.

🔹 Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Объединенного Резервного Банка. По информации ЦБ, деятельность Орбанка была ориентирована на обслуживание интересов руководителей кредитной организации, ее собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась значительная часть кредитного портфеля. При этом существенную долю задолженности таких компаний составляли низкокачественные ссуды.

🔹 Росстат хочет включить инвестиционную деятельность в расчет реальных доходов россиян. Статистическая служба планирует включить в расчет денежных доходов населения данные ЦБ о состоянии брокерских счетов физлиц в агрегированном виде: на брокерский счет поступают дивиденды, купоны по ценным бумагам, а также доходы от продажи акций, но пока средства не выведены с брокерского счета, по методологии Росстата они числятся как сбережения; они становятся признанными официальной статистикой доходами лишь в момент выхода с фондового рынка, то есть когда клиент перевел деньги на свой текущий банковский счет.

🔹 Электронную цифровую подпись планируют «зашить» в сим-карту. Минцифры сформировало рабочую группу для перехода на массовое использование россиянами технологии применения усиленной квалифицированной электронной подписи на базе сим-карты. Речь идет об электронной подписи максимального на текущий момент класса защиты, сопоставимой по юридической силе с собственноручной; стоимость сим-карты может вырасти из-за использования более сложного чипсета.

🔹 Услуги по оформлению справок и пособий предполагается к 2024 году предоставлять онлайн. С переводом госуслуг в электронный вид у граждан больше не будет необходимости приходить в отделения госорганов, чтобы запросить и получить услугу. Исключается привязка к месторасположению и времени работы. Со своей стороны госорганы смогут равномерно распределить время на обработку всех запросов граждан, чтобы в оптимальные сроки оказывать госуслуги. Если необходимо получить услугу очно, гражданин по всем вопросам сможет обратиться в МФЦ.