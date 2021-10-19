🔹 Татьяна Голикова предложила объявить нерабочими днями с 30 октября по 7 ноября. Также вице-премьер РФ предложила регионам после 7 ноября открывать объекты только с допуском по QR-кодам.

🔹Банк впервые за шесть лет выиграл суд об отзыве лицензии Центробанком. Региональный банк Южной многоотраслевой корпорации из третьей сотни, который лишился лицензии ЦБ из-за нарушения антиотмывочного законодательства, успешно оспорил в суде первой инстанции решение регулятора. Это довольно редкое событие для российского рынка, в последний раз подобный случай был в 2015 году, говорят юристы. Сейчас банк «Платина» пытается через суд оспорить приказы Центробанка об отзыве у него лицензии.



🔹 ФНС заинтересовалась возможностью учета чаевых у самозанятых. Опрос о потребности в получении вознаграждения через приложение «Мой налог» служба разослала работающим на себя. Чаевые — это перевод небольшой суммы со стороны клиента, который хочет дополнительно к оплате товара и услуги отблагодарить продавца за высокое качество или уровень обслуживания, говорится в опросе ФНС. Согласно позиции Минфина, чаевые не облагаются налогом, в ближайшие три года менять налогообложение физлиц не планируется.



🔹 Росстат хочет усовершенствовать методы оценки финансового положения россиян, в частности многодетных семей и пожилых: при измерении доходов населения планируется учитывать активы разного рода, а также соцпомощь в натуральном виде.

🔹 Страховщик должен без проволочек оформлять ОСАГО в офисе при порядке в документах клиента, напомнил регулятор. Автовладелец, представивший в страховую компанию все документы для заключения договора ОСАГО, должен иметь возможность купить полис незамедлительно. Страховщик не имеет права ему отказывать, ссылаясь на отсутствие полномочий у конкретного сотрудника в офисе, разъяснил ЦБ.