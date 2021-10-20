🔹 Президент РФ Владимир Путин одобрил предложение об объявлении в стране периода с 30 октября по 7 ноября включительно нерабочими днями в рамках борьбы с распространением коронавируса, подписан соответствующий указ. Предусмотрено сохранение за работниками зарплаты на этот период. Еще до того как стала известна позиция главы государства, появилась информация, что власти Москвы обсуждают введение «краткосрочного локдауна» в этом случае.



🔹 Центробанк повысит ключевую ставку как минимум до 7% годовых в ближайшую пятницу, считают опрошенные Банки.ру эксперты. Большинство респондентов ожидают от регулятора даже более жестких мер — повышения ставки сразу на 0,5 процентного пункта, с 6,75% до 7,25%.



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🔹 В России хотят упростить уплату налогов с дивидендов по иностранным акциям: брокеров и депозитариев предлагается наделить функциями налогового агента частных инвесторов по этому виду дохода. В случае принятия таких поправок к Налоговому кодексу инвесторам не придется самостоятельно заполнять все необходимые документы для российской налоговой службы. Однако в случае с дивидендами от американских компаний физлицу необходимо самостоятельно заполнить форму W-8BEN, которая служит подтверждением отсутствия у него налогового резидентства США и позволяет втрое снизить ставку налога.



🔹 Опубликован очередной выпуск еженедельного инвестдайджеста Банки.ру. В фокусе внимания вопрос о том, как энергокризис изменит оценки российского рынка.