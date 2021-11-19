🔹 В России запускается новый финансовый бренд «Х5 Банк». Под этим брендом ретейлер запускает финансовые сервисы. Проект реализуется самостоятельной компанией, в состав учредителей которой входят X5 Group и Альфа-Банк. На первом этапе проект будет включать цифровые карты, объединяющие функционал карты лояльности торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток», и банковские услуги: платежи, переводы, рублевый кэшбэк за покупки и другие.

🔹 Операторам могут разрешить раскрывать данные о звонках и трафике абонентов. Это позволит операторам при согласии клиента передавать сведения третьей стороне, например банку для скоринга и борьбы с мошенниками или партнерским туристическим сервисам.



🔹 Группа ВТБ выходит из капитала «Магнита». Группа ВТБ в рамках процедуры ускоренного формирования книги заявок продала приблизительно 4,9% акций ПАО «Магнит», цена предложения составила 5,7 тыс. рублей за акцию. Накануне группа ВТБ объявила о намерении полностью выйти из капитала ретейлера, продав 17,28% обыкновенных акций. Остальные приблизительно 12,4% акций «Магнита» по такой же цене — 5,7 тыс. рублей за бумагу — получит Marathon Group, который по итогам сделки станет крупнейшим акционером розничной сети.

🔹 Эксперты прогнозируют среднюю ипотечную ставку свыше 10% к концу года. Это обусловлено подорожанием кредитов. Сегодня средние ипотечные ставки в России превысили допандемийный уровень. Так, показатель на новостройки (без учета льготных программ) вырос до 8,87%, на вторичное жилье — до 9,26%, на рефинансирование — до 8,66%.