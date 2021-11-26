🔹 Фондовые индексы РФ рухнули на открытии торгов: вирус снова вызвал переполох. Индекс Мосбиржи на старте потерял 3,03%, а индекс РТС — 3,95%, к вечеру ситуация усугубилась. Инвесторы с новой силой побежали из рисковых активов на сообщениях о новом штамме коронавируса, обнаруженном в Южной Африке. Появилась информация о том, что эта разновидность вируса опаснее дельты и распространяется еще быстрее.

🔹 Правительство задумало измерять благосостояние граждан «границей бедности». Новый показатель предположительно будет зависеть от инфляции, а рассчитываться, в частности, по формуле: умножение прожиточного минимума за IV квартал 2020 года («якорный показатель») на индекс потребительских цен за искомый период. Первый показатель, рассчитываемый ежеквартально, предполагается использовать как целевой, второй, привязанный к медианному доходу, — останется базой для расчета пособий. Переход к такой комбинируемой модели оценки уровня бедности позволит избежать двух проблем, считают в Минтруде.

🔹 Нормативы ЦБ в октябре нарушали семь российских банков: Московский Индустриальный Банк, ВУЗ-Банк, Московский Областной Банк, Генбанк, Инвестторгбанк, Газэнергобанк и «Траст». Шесть банков-нарушителей находятся в процессе финансового оздоровления. Кроме того, санируемый банк «Пересвет» 26 раз в октябре допускал значения норматива Н1.1 ниже 7% — это не является нарушением, но отдельно отмечается регулятором.



🔹 НКР: в следующем году банки столкнутся с заметным ослаблением роста. Ключевая причина замедления бизнеса — резкий рост ставок, исчерпание отложенного спроса на кредиты и высокая база 2021 года. Впрочем, увеличившиеся масштабы сектора дают возможность повторить рекорд 2021 года по чистой прибыли, а в позитивном сценарии — даже немного превзойти его.