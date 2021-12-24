24 декабря. Главное за минуту

🔹 Путин призвал защитить россиян от резких ценовых колебаний и обеспечить рост доходов. Президент заявил о необходимости «обеспечить качественный, долгосрочный экономический рост», но при этом подчеркнул, что экономический рост нужен не как самоцель: должны создаваться новые рабочие места, формироваться современная среда для жизни на всей территории страны, повышаться доходы людей.

🔹 Пользователи Банки.ру определят победителя в номинации «Человек года» в рамках ежегодной премии «Банк года — 2021». Победитель определяется среди кандидатов с наивысшим коэффициентом полезной активности по итогам открытого онлайн-голосования на форуме Банки.ру.

🔹 В ВТБ дали рекомендации по защите от мошенников во время новогодних праздников. Эксперты предупреждают, что в ближайшее время это могут быть «просьбы» оплатить долги, получить бонусы за рабочий стаж, воспользоваться новогодними предложениями для оплаты товаров или услуг, а возможно, и спасти свои накопления на «безопасном счете» у банка-партнера.

🔹 Нормативы регулятора в ноябре нарушали семь банков. В частности, нормативы нарушали Московский Индустриальный Банк, ВУЗ-Банк, Московский Областной Банк, Генбанк, Инвестторгбанк, Газэнергобанк и «Траст». Шесть банков-нарушителей находятся в процессе финансового оздоровления. Продолжает нарушать нормативы Банк непрофильных активов — «Траст».

🔹 Обманутый мошенниками клиент СберБанка взыскал с них похищенные деньги. Обманутый псевдосотрудниками СберБанка клиент этой кредитной организации вычислил аферистов, которые заставляли его переводить деньги на «безопасные счета», и взыскал с них 1,5 млн рублей. Поскольку деньги переводились на счета дебетовых карт, СберБанк назвал их держателей.