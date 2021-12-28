28 декабря. Главное за минуту

🔹 Банки.ру создал курс «Народный учебник» для начинающих инвесторов. Это краткие и понятные заметки о базовых инвестиционных понятиях, дополненные советами и цитатами реальных инвесторов — посетителей форума Банки.ру. Практическая ценность курса — основные знания, необходимые начинающему инвестору.

🔹 Исследование Банки.ру: десятка лучших потребкредитов декабря. Декабрь — месяц крупных покупок. В этот период необеспеченные кредиты наличными пользуются особым спросом — тем более что банки активно проводят предновогодние акции, и у заемщиков есть шанс сэкономить не только на ставке, но и на сумме кредита. Лучшие предложения — у банка «Открытие», Хоум Кредит Банка, Райффайзенбанка, «Уралсиба», Газпромбанка, Банка ДОМ.РФ, банка «Приморье», ВТБ, ЮниКредит Банка и «Ак Барса».

🔹 В России планируется ввести порядок выявления нуждающихся в соцподдержке. ПФР проведет оценку положения людей в трудной ситуации с учетом доходов и имущества членов семьи. Прошедших по всем параметрам граждан ПФР проинформирует о праве на получение пособий. Как ожидается, новый порядок позволит усилить адресность госпомощи.

🔹 Эксперты назвали самые выгодные инвестинструменты в 2021 году. Наибольшую доходность розничным инвесторам в 2021 году принесли биткоин, новостройки и акции американского фондового рынка — с их помощью можно было увеличить размер своих сбережений на 25—65%.

🔹 Набиуллина: пик роста цен на недвижимость в России пройден. Глава Банка России признала, что ставки по ипотеке могут немного вырасти. Но она считает, что «не надо поддаваться ажиотажному эмоциональному поведению, надо смотреть внимательно на ситуацию». Глава банка «Открытие» Михаил Задорнов прогнозирует рост ставок по ипотеке до 11—11,5%.