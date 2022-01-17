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17 января. Главное за минуту

17.01.2022 20:00
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Время прочтения: 2 минуты
17 января. Главное за минуту
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

🔹 Определен шорт-лист номинантов премии «Банк года — 2021». Экспертный совет Банки.ру определил шорт-лист номинантов по 13 ключевым номинациям ежегодной премии «Банк года». Всего в этом году предусмотрено более 20 номинаций в пяти блоках: лучшие финансовые компании, лидеры отрасли, выбор пользователей («Народный рейтинг» Банки.ру), лучшие финансовые продукты и спецноминации. По остальным номинациям шорт-лист не предусмотрен, победители будут анонсированы в день церемонии вручения премии.

🔹 Россияне откладывают на пенсию 7,4 тыс. рублей в месяц. По сравнению с 2020 годом этот показатель вырос на 1,4 процентного пункта. Мужчины сберегают больше женщин: 8,6 тыс. против 6,3 тыс. рублей, респонденты 40—50 лет — больше молодежи (18—30 лет): 10,1 тыс. против 7,4 тыс. рублей.

🔹 В России появится государственный сервис для выбора оптимального оператора связи в конкретной локации. Он позволит выбрать оптимального оператора связи по качеству сервисов и цене в конкретной географической точке. Сервис предназначен как для граждан, так и для бизнеса, он аккумулирует все данные на интерактивной карте и на первом этапе будет бесплатным.

🔹 Эксперты дали прогнозы по динамике цен на автомобили в ближайшее время. Цены на автомобили в ближайшее время продолжат расти, в первом полугодии дефицит сохранится. Поэтому Минпромторг предлагает ограничить планкой в 10% наценку официальных автодилеров при продаже новых машин даже в периоды пикового спроса. Ведомство работает над таким соглашением между ассоциацией «Российские автомобильные дилеры» и Объединением автопроизводителей.

🔹 Ущерб от налоговых преступлений в России составляет в среднем 58 млрд рублей в год, возмещается из этого половина. Когда следователи возбуждают уголовное дело либо проводят процессуальную проверку, для некоторых недобросовестных налогоплательщиков это становится побуждающим фактором, чтобы возместить ущерб бюджету.

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