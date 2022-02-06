Главное за неделю. 31 января — 6 февраля

✅ Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам выросла по итогам третьей декады января, перекрыв предыдущее снижение. Так, значение за третью декаду января составило 7,8% годовых после 7,7% за вторую декаду месяца, 7,74% за два предыдущих десятидневных периода и предшествующего непрерывного роста начиная с третьей декады сентября 2021-го.

✅ Россияне плохо знают либо не могут полностью реализовать свои права в ОМС. Система защиты прав застрахованных в сфере обязательного медицинского страхования в России еще только формируется. Как показал анализ Счетной палаты, для эффективной работы системе не хватает достаточного нормативного регулирования и прозрачности.

✅ Банки пожаловались на неэффективную блокировку звонков с подменой номера. ВТБ, Росбанк, Почта Банк сообщили о неэффективном выполнении сотовыми операторами новых требований закона «О связи», направленных на борьбу с телефонным мошенничеством. Согласно изменениям в законе, которые вступили в силу 1 декабря 2021 года, они должны блокировать звонки, идущие из-за рубежа в Россию с подменных городских номеров. По факту блокировка происходит не во всех случаях.

✅ «Индекс бигмака»: курс рубля занижен на 70%. В России бургер стоит 135 рублей, а в США — 5,81 доллара (около 443 рублей по текущему курсу). Чтобы уравнять цену бигмака в этих странах, доллар должен стоить 23,24 рубля, в то время как действительный курс в январе превышал 77 рублей.

✅ Более 29 млн пользователей посетили в 2021 году сервисы сбережений и инвестиций на Банки.ру. Сайт стал полноценным инвестиционным маркетплейсом, объединившим в себе инвестиционные инструменты, аналитику, отзывы, обучение и удобные сервисы, которые помогают найти и сравнить наиболее подходящие для конкретного пользователя варианты вложения денег под личные финансовые цели.

✅ Россияне могут безвозмездно получить участок в Арктике. В России с 1 февраля вступил в силу соответствующий закон. Программа «Гектар в Арктике» стартовала еще в августе прошлого года, но тогда получить участки могли только жители арктических территорий. Теперь они стали доступны всем россиянам. Общая площадь земли, доступной участникам программы, превышает 1 млн га.

✅ Инвестдайджест Банки.ру: российский рынок пытается расти, а на Мосбирже запущен первый фьючерс на столичную недвижимость. Хватит продавать — пора покупать, пока дешево, решили на прошлой неделе инвесторы на российском рынке акций. Рост может быть продолжен, если не будет мешать геополитика. Тем временем Мосбиржа начала торги фьючерсом на индекс московской недвижимости «ДомКлик» (HOME), который рассчитывается на основании реальных ипотечных сделок. Подробности — в нашей еженедельной подборке.

✅ Нормативы ЦБ в декабре нарушали семь банков из числа раскрывающих отчетность. В частности, нормативы нарушали Московский Индустриальный Банк, ВУЗ-Банк, Московский Областной Банк, Генбанк, Инвестторгбанк, Газэнергобанк и «Траст». Шесть банков-нарушителей находятся в процессе финансового оздоровления. Продолжает нарушать нормативы Банк непрофильных активов — «Траст».

✅ Дайджест Банки.ру: что случится с вашими финансами в феврале. Индексация зарплаты, доплата за инфляцию, рост размера выплаты на детей, прожиточный минимум для должников — об этих и других нововведениях февраля читайте в нашем материале.

✅ Британия анонсировала «самые жесткие» санкции против России. Великобритания подготовила законопроект о санкциях против России в случае ее агрессии в отношении Украины, они затронут компании и физических лиц, которые «значимы для Кремля». Правительство США также подготовило санкционные списки, в которые вошли представители «российской элиты» и члены их семей, на случай вторжения России на территорию Украины.

✅ В пяти регионах России инфляция ускорилась до 10,2—11,8%. На первом месте по среднегодовому увеличению стоимости оказалась свекла, цены на которую подскочили на 62%, в лидерах оказались и непродовольственные товары (на 53% подорожали пиломатериалы, на 50% — металлочерепица). Сильно выросли цены на такие базовые продукты потребительской корзины, как картофель, морковь и белокочанная капуста — на 49%, 48% и 41% соответственно.

✅ За полгода плата по ипотеке может вырасти на 21%, считают участники рынка недвижимости, которые учли рост цен на жилье на 5% и повышение средних ипотечных ставок до 12%. Переплата за весь срок пользования кредитом увеличится на 32%, а общая стоимость покупки — сумма кредита вместе с платой по процентам за весь срок — на 19%.

✅ Ставка по депозиту для бедных до 100 тыс. рублей может превысить ключевую на 1 процентный пункт. Об этом сказано в проекте закона, разработанного депутатами Госдумы. При этом у гражданина должен быть только один такой депозит не более чем на 100 тыс. рублей. Согласно документу, также россияне с низким уровнем дохода смогут открыть социальный счет в банке.