Ставка по вкладам установила очередной рекорд, новые правила пенсионных выплат. Главное за день

🔹 Госдума приняла в первом чтении законопроект, увеличивающий максимальный размер штрафа за езду без полиса ОСАГО с 800 рублей до 5000 рублей.

🔹 В ПСБ назвали две причины снять деньги с вклада раньше срока.

🔹 С 1 декабря Российские железные дороги повышают тарифы на пассажирские и грузовые перевозки.

🔹 С 1 января 2025 года в силу вступят новые правила для пенсионных выплат.

🔹 95% покупателей жилья, которые берут ипотеку на первичном рынке в Москве, используют программу «Семейная ипотека», и только 5% решаются на рыночную.

🔹Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, во вторую декаду ноября взлетела до уровня 21,56%.