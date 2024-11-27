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Ставка по вкладам установила очередной рекорд, новые правила пенсионных выплат. Главное за день

Дата публикации: 27.11.2024 20:00 Обновлено: 28.11.2024 14:48
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Время прочтения: 1 минута
Ставка по вкладам установила очередной рекорд, новые правила пенсионных выплат. Главное за день
Автор
Данил Кляхин автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

🔹 Госдума приняла в первом чтении законопроект, увеличивающий максимальный размер штрафа за езду без полиса ОСАГО с 800 рублей до 5000 рублей.

🔹 В ПСБ назвали две причины снять деньги с вклада раньше срока.

🔹 С 1 декабря Российские железные дороги повышают тарифы на пассажирские и грузовые перевозки.

🔹 С 1 января 2025 года в силу вступят новые правила для пенсионных выплат.

🔹 95% покупателей жилья, которые берут ипотеку на первичном рынке в Москве, используют программу «Семейная ипотека», и только 5% решаются на рыночную.

🔹Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, во вторую декаду ноября взлетела до уровня 21,56%.

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