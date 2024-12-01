К чему приведет рост курса выше 110 рублей, ЦБ снова поднимет ключевую ставку. Главное за неделю

🔸 К чему приведет рост курса доллара выше 110 рублей: ответ экономиста.

🔸 ЦБ снова поднимет ключевую ставку в декабре: что будет с вкладами.

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🔸 Состоятельные россияне нашли альтернативу депозитам.

🔸 В ПСБ назвали две причины снять деньги с вклада раньше срока.

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🔸 Максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков взлетела до нового рекорда.

🔸 В Совфеде анонсировали появление новой льготной ипотеки летом 2025 года.

🔸 Вкладчикам ответили, на какой срок лучше сейчас открывать депозит.

Самые прибыльные* вклады на три месяца

Вкладчики продолжают предъявлять повышенный спрос на трехмесячные вклады. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру в октябре их доля в спросе составила порядка 32%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 трехмесячных вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 2 ноября 2024 года.