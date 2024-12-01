К чему приведет рост курса выше 110 рублей, ЦБ снова поднимет ключевую ставку. Главное за неделю

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Самые прибыльные* вклады на три месяца
Вкладчики продолжают предъявлять повышенный спрос на трехмесячные вклады. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру в октябре их доля в спросе составила порядка 32%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 трехмесячных вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:
- «МКБ. Перспектива», Московский кредитный банк
- «МТС Вклад», МТС Банк
- «В плюсе с Привилегиями «Плюс», Газпромбанк
- «Доход», Уралсиб
- «ВТБ вклад», ВТБ
* Условия по вкладам актуальны на 2 ноября 2024 года.