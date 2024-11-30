Наступит ли в России финансовый кризис, какой вклад будет наиболее выгоден для россиян. Главное за день

🔹 Падение курса рубля на фоне новых антироссийских санкций США, затронувших финансовую систему РФ, не спровоцирует новый финансовый кризис в России, заверил первый зампред Комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев. Он полагает, что вскоре меры финансовых властей подействуют, что приведет к укреплению нацвалюты.

🔹 Самый выгодный срок действия вклада в сложившихся условиях — от семи до восьми месяцев, заявил финансист Эльман Мехтиев. Большинство российских банков сейчас предлагают наиболее высокие ставки именно на такой период.

🔹 Ослабление рубля не может сказаться только негативно на российских гражданах, бизнесе и экономике. Стало известно, что повышение курса доллара окажет положительное влияние на деятельность компаний-экспортеров, также в выигрыше останутся российские банки и бюджет — за счет притока налогов.

🔹 Член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб озвучила минимальный размер пенсии в 2025 году. По ее словам, он не может быть ниже прожиточного минимума для пенсионеров, установленного на будущий год.

🔹 В среднесрочной перспективе обвала цен на рынке недвижимости сразу на 50%, о котором рассуждают эксперты, не случится, рассказала юрист Анна Писанкова. Она спрогнозировала ценовую стагнацию на рынке жилья с применением точечных скидок от застройщиков на некоторые объекты.