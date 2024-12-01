Как сохранить сбережения на фоне падения рубля, за что блокируют счета россиян. Главное за день

🔹 Депутат Госдумы Светлана Бессараб раскрыла, кто может претендовать на пенсию свыше 50 тысяч рублей. Среди таких людей — космонавты, граждане, удостоенные звания Героя России, ветераны боевых действий, если у них две пенсии, и другие.

🔹 Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации материнского капитала на 2025—2027 годы. В следующем году она составит 7,3%.

🔹 Россиянам посоветовали открывать вклады, чтобы сберечь накопления на фоне ослабления рубля. Второй вариант сохранить деньги — инвестировать в государственные ценные бумаги.

🔹 Финансовый аналитик Владислав Антонов назвал три фактора, определяющих дальнейших курс рубля. Это геополитическая обстановка, санкционная политика западных стран и внутренняя экономическая политика России.

🔹 Гражданам назвали неочевидные причины блокировки их счетов и попадания в черный список ЦБ РФ. Чтобы этого избежать, нужно не получать больше 10–12 переводов на карту в сутки, не пользоваться только переводами в одном банке и не писать шутливые назначения переводов.