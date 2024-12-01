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Как сохранить сбережения на фоне падения рубля, за что блокируют счета россиян. Главное за день

Дата публикации: 01.12.2024 20:40
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Время прочтения: 1 минута
Как сохранить сбережения на фоне падения рубля, за что блокируют счета россиян. Главное за день
Автор
Александра Синицына, Новостной редактор раздела Аналитика инвестиций
Александра Синицына Новостной редактор раздела Аналитика инвестиций
Источник
Banki.ru

🔹 Депутат Госдумы Светлана Бессараб раскрыла, кто может претендовать на пенсию свыше 50 тысяч рублей. Среди таких людей — космонавты, граждане, удостоенные звания Героя России, ветераны боевых действий, если у них две пенсии, и другие.

🔹 Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации материнского капитала на 2025—2027 годы. В следующем году она составит 7,3%.

🔹 Россиянам посоветовали открывать вклады, чтобы сберечь накопления на фоне ослабления рубля. Второй вариант сохранить деньги — инвестировать в государственные ценные бумаги.

🔹 Финансовый аналитик Владислав Антонов назвал три фактора, определяющих дальнейших курс рубля. Это геополитическая обстановка, санкционная политика западных стран и внутренняя экономическая политика России.

🔹 Гражданам назвали неочевидные причины блокировки их счетов и попадания в черный список ЦБ РФ. Чтобы этого избежать, нужно не получать больше 10–12 переводов на карту в сутки, не пользоваться только переводами в одном банке и не писать шутливые назначения переводов.

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