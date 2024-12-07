Кэшбэк рублями, россияне теряют интерес к кредиткам. Главное о картах за неделю

🔹 Названы банки, которые начисляют кэшбэк рублями.
🔹 Выдачи кредитных карт резко снижаются на фоне потери интереса россиян к этому продукту и ужесточения регулирования в этом сегменте со стороны ЦБ.
🔹 Сбер запустил технологию ввода ПИН-кода шрифтом Брайля на платежных терминалах.
🔹 Фигуранты уголовного дела о мошенничестве с «Пушкинскими картами» получили различные сроки лишения свободы.
🔹 Клиенты Сбера могут оплачивать покупки со счетов других банков с помощью NFC.
🔹 Россиян предупредили, когда лучше отказаться от оплаты по QR.МПКАрт 2.0