Кэшбэк рублями, россияне теряют интерес к кредиткам. Главное о картах за неделю

🔹 Названы банки, которые начисляют кэшбэк рублями.

🔹 Выдачи кредитных карт резко снижаются на фоне потери интереса россиян к этому продукту и ужесточения регулирования в этом сегменте со стороны ЦБ.

🔹 Сбер запустил технологию ввода ПИН-кода шрифтом Брайля на платежных терминалах.

🔹 Фигуранты уголовного дела о мошенничестве с «Пушкинскими картами» получили различные сроки лишения свободы.

🔹 Клиенты Сбера могут оплачивать покупки со счетов других банков с помощью NFC.

🔹 Россиян предупредили, когда лучше отказаться от оплаты по QR.

МПКАрт 2.0