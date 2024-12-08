В России появится новый жилищный депозит, когда ждать пиковых ставок по вкладам. Главное за день

🔹 Весной в России может появиться новый вид вклада — жилищный депозит, соответствующий законопроект планируют принять в конце года. Новая программа призвана помочь россиянам накопить на покупку жилья или на первоначальный взнос для оформления ипотеки, оформив депозит под повышенный процент.

🔹 Депутат Госдумы Сергей Гаврилов объяснил, как будет оплачиваться работа в новогодние праздники. По его словам, смены с 1 по 8 января 2025 года оплачиваются в двойном размере за отработанный час.

🔹 Цены на съемное жилье в России перешли к устойчивому снижению на фоне низкого спроса. В то же время предложения по аренде продолжают пополняться за счет перетока лотов со вторичного рынка недвижимости, а также выхода на рынок инвестиционных квартир.

🔹 Парламентарий Светлана Бессараб допустила, что индексация страховых пенсий россиян может оказаться выше запланированных властями 7,3%. Это будет зависеть от того, превысит ли инфляция прогнозируемый годовой уровень.

🔹 Пик ставок по вкладам придется на конец декабря 2024-го и начало января 2025 года, заявил экономист Олег Акимов. Этому поспособствуют два фактора — вероятное повышение ЦБ ключевой ставки на заседании совета директоров 20 декабря, а также проведение банками новогодних акций для привлечения вкладчиков.

Самые прибыльные* вклады на шесть месяцев

Шестимесячные вклады продолжают оставаться одним из лидеров по спросу со стороны вкладчиков. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру, в октябре их доля в спросе составила 24%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 шестимесячных вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 15 ноября 2024 года.