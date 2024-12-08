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В России появится новый жилищный депозит, когда ждать пиковых ставок по вкладам. Главное за день

Дата публикации: 08.12.2024 20:25 Обновлено: 09.12.2024 08:17
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В России появится новый жилищный депозит, когда ждать пиковых ставок по вкладам. Главное за день
Автор
Александра Синицына, Новостной редактор раздела Аналитика инвестиций
Александра Синицына Новостной редактор раздела Аналитика инвестиций
Источник
Banki.ru

🔹 Весной в России может появиться новый вид вклада — жилищный депозит, соответствующий законопроект планируют принять в конце года. Новая программа призвана помочь россиянам накопить на покупку жилья или на первоначальный взнос для оформления ипотеки, оформив депозит под повышенный процент.

🔹 Депутат Госдумы Сергей Гаврилов объяснил, как будет оплачиваться работа в новогодние праздники. По его словам, смены с 1 по 8 января 2025 года оплачиваются в двойном размере за отработанный час.

🔹 Цены на съемное жилье в России перешли к устойчивому снижению на фоне низкого спроса. В то же время предложения по аренде продолжают пополняться за счет перетока лотов со вторичного рынка недвижимости, а также выхода на рынок инвестиционных квартир.

🔹 Парламентарий Светлана Бессараб допустила, что индексация страховых пенсий россиян может оказаться выше запланированных властями 7,3%. Это будет зависеть от того, превысит ли инфляция прогнозируемый годовой уровень.

🔹 Пик ставок по вкладам придется на конец декабря 2024-го и начало января 2025 года, заявил экономист Олег Акимов. Этому поспособствуют два фактора — вероятное повышение ЦБ ключевой ставки на заседании совета директоров 20 декабря, а также проведение банками новогодних акций для привлечения вкладчиков.

Самые прибыльные* вклады на шесть месяцев

Шестимесячные вклады продолжают оставаться одним из лидеров по спросу со стороны вкладчиков. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру, в октябре их доля в спросе составила 24%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 шестимесячных вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

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