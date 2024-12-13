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Ставка по ипотеке — 100%, россияне отказываются от кредитов. Главное за день

Дата публикации: 13.12.2024 20:00
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Время прочтения: 1 минута
Ставка по ипотеке — 100%, россияне отказываются от кредитов. Главное за день
Автор
Данил Кляхин автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

🔹 Банки начали выдавать ипотеку под 100%.

🔹 В 2025 году оформить пенсию смогут лишь отдельные категории граждан: те, кто имеет право на досрочную пенсию, те, кто отложил выход на заслуженный отдых, и те, кто имеет право на социальную пенсию.

🔹 ВТБ предупредил о создании мошенниками виртуальных клонов карт.

🔹 Ключевая ставка Банка России снизится до 13% к концу следующего года, прогнозирует главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федеров.

🔹 Количество выданных потребительских кредитов снизилось вдвое по сравнению с началом 2024 года.

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