Сбер поднимает ставки по вкладам, банки режут лимиты по кредиткам. Главное за день

🔹 С 16 декабря Сбербанк поднял ставки по вкладам и увеличил приветственную ставку по накопительному счету.
🔹 Банки начали резко сокращать клиентам лимиты по кредитным картам.
🔹 Никарагуа собирается в будущем выпускать на территории своей страны карты российской платежной системы «Мир».
🔹 В ноябре банки выдали 1,70 млн потребительских кредитов — за месяц количество выдач сократилось на 21%.
🔹 Задолженности, переезд из регионов с особыми льготами и небольшая зарплата могут негативно повлиять на размер пенсии.
🔹Сбербанк возобновил выдачу семейной ипотеки.