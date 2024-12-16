Сбер поднимает ставки по вкладам, банки режут лимиты по кредиткам. Главное за день

🔹 С 16 декабря Сбербанк поднял ставки по вкладам и увеличил приветственную ставку по накопительному счету.

🔹 Банки начали резко сокращать клиентам лимиты по кредитным картам.

🔹 Никарагуа собирается в будущем выпускать на территории своей страны карты российской платежной системы «Мир».

🔹 В ноябре банки выдали 1,70 млн потребительских кредитов — за месяц количество выдач сократилось на 21%.

🔹 Задолженности, переезд из регионов с особыми льготами и небольшая зарплата могут негативно повлиять на размер пенсии.

🔹Сбербанк возобновил выдачу семейной ипотеки.