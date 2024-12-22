Все новости

Должны ли пенсионеры платить налог по вкладам, что открыть до конца декабря. Лучшие статьи недели

Дата публикации: 22.12.2024 18:00
31 401
Время прочтения: 1 минута
Должны ли пенсионеры платить налог по вкладам, что открыть до конца декабря. Лучшие статьи недели
Автор
Лидия Новикова, автор новостного контента Банки.ру
Лидия Новикова автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

🔸 Что лучше открыть до конца декабря: вклад или накопительный счет? Рассказываем, что происходит с депозитами.

🔸Должны ли пенсионеры платить налог на проценты по вкладам.

🔸 Минфин предлагает новую льготную ипотеку под 12% годовых. Рассказываем, что об этом известно.

🔸 Что лучше открыть — два вклада или один? Отвечает эксперт.

🔸 Что ждет автовладельцев после 1 января 2025 года.

🔸 Как проверить кредитную историю через «Госуслуги».

🔸 На сколько вырастет юань в 2025 году — прогноз аналитиков.

🔸 «Мой счет и карту заблокировали по ФЗ-115». Чем это грозит.

Самые прибыльные* годовые вклады

Несмотря на снижение спроса, годовые депозиты продолжают оставаться одними из самых популярных у вкладчиков. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 годовых вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 10 декабря 2024 года.

Читать в Telegram
telegram icon

Обучение

Материалы по теме