Сроки снижения ключевой ставки предсказали, кто из россиян получит 13-ю зарплату. Главное за день

🔹 Российские семьи досрочно получат детские выплаты и пособия — перед Новым годом, 25 декабря. Это коснется тех граждан, кто выбрал безналичное получение через банк.

🔹 Рассчитывая на 13-ю зарплату, важно знать, к какой сфере принадлежит работодатель — бюджетной или коммерческой. В коммерческой сфере годовая премия не гарантирована; кому ее выплачивать и в каком размере, определяет работодатель. Эти и другие факторы перечислил юрист Александр Южалин.

🔹 С 1 января 2025 года единое детское пособие увеличится на 14,8%. Средний размер максимального пособия составит более 17 тысяч рублей ежемесячно на одного ребенка.

🔹 Глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупредила россиян об опасности ипотечных схем. По ее словам, регулятор разрабатывает меры воздействия, которые повысят нагрузку на капитал кредитных организаций, если они будут прибегать к подобным методам.

🔹 Ключевая ставка не будет снижаться до II квартала 2025 года, а ослабление ДКП может начаться либо в апреле, либо в конце июня. Эксперты прогнозируют, что к концу следующего года показатель зафиксируется на уровне 16% годовых.