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«Сезон охоты» на вкладчиков открыт, найден способ сделать ипотеку доступнее. Главное за день

Дата публикации: 22.12.2024 21:00 Обновлено: 23.12.2024 08:34
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Время прочтения: 1 минута
«Сезон охоты» на вкладчиков открыт, найден способ сделать ипотеку доступнее. Главное за день
Автор
Александра Синицына, Новостной редактор раздела Аналитика инвестиций
Александра Синицына Новостной редактор раздела Аналитика инвестиций
Источник
Banki.ru

🔹 С 1 января 2025 года в столице повысят социальную доплату пенсионерам. Сумма выплаты с учетом нового размера доплаты будет достигать 25 850 рублей.

🔹 Банки борются за вкладчиков путем создания предновогодних акций и спецпредложений. Эксперты называют декабрь наиболее удачным временем для открытия банковского депозита.

🔹 Эксперт по жилой недвижимости Мария Кудреватых заявила, что снижение ключевой ставки сделает ипотеку более доступной. Это подстегнет интерес россиян к объектам недвижимости на вторичном рынке.

🔹 В России с 1 января 2025 года станет доступен новый инструмент накоплений — долевое страхование жизни. Это тип страхования, при котором часть страховых взносов идет в инвестиционные фонды, а остальная — на страховую защиту. Он имеет как ряд достоинств, так и недостатков.

🔹 Экономист Александр Разуваев назвал решение ЦБ РФ сохранить в декабре ключевую ставку на прежнем уровне мудрым и заявил, что это может быть сигналом к ее снижению в будущем. По его словам, действия регулятора поддержат рынок акций. 

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