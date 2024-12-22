«Сезон охоты» на вкладчиков открыт, найден способ сделать ипотеку доступнее. Главное за день

🔹 С 1 января 2025 года в столице повысят социальную доплату пенсионерам. Сумма выплаты с учетом нового размера доплаты будет достигать 25 850 рублей.

🔹 Банки борются за вкладчиков путем создания предновогодних акций и спецпредложений. Эксперты называют декабрь наиболее удачным временем для открытия банковского депозита.

🔹 Эксперт по жилой недвижимости Мария Кудреватых заявила, что снижение ключевой ставки сделает ипотеку более доступной. Это подстегнет интерес россиян к объектам недвижимости на вторичном рынке.

🔹 В России с 1 января 2025 года станет доступен новый инструмент накоплений — долевое страхование жизни. Это тип страхования, при котором часть страховых взносов идет в инвестиционные фонды, а остальная — на страховую защиту. Он имеет как ряд достоинств, так и недостатков.

🔹 Экономист Александр Разуваев назвал решение ЦБ РФ сохранить в декабре ключевую ставку на прежнем уровне мудрым и заявил, что это может быть сигналом к ее снижению в будущем. По его словам, действия регулятора поддержат рынок акций.