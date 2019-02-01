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Интерпрогрессбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка

С грейс-периодом Infinite

Visa Infinite — Интерпрогрессбанк
Основные характеристики
  • ставка 24% годовых
  • кредитный лимит от 600 000  ₽
  • льготный период до 50 дней
  • годовое обслуживание 15 000 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Infinite
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
15 000 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

3%

Снятие наличных в ПВН банка

3%

Снятие наличных в банкоматах других банков

3%, мин. 100 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

3%, мин. 120 руб.

Лимиты по операциям
не установлены
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 73% годовых;
  • плата за пропуск платежа - 36% годовых;
  • 50% скидка на аренду сейфовых ячеек;
  • выпуск карты Priority Pass и первые 2 посещения бизнес-залов, страхование выезжающих за рубеж - бесплатно;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;
  • конвертация - по курсу банка
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 600 000 ₽
Срок кредита
до 24 месяцев
Льготный период
до 50 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
24%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
10% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 21 года
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • льготный период на все операции;
  • карта Priority Pass, полис ВЗР - бесплатно;
  • скидка 50% на аренду сейфовых ячеек
Минусы
  • наличие комиссии за снятие собственных денежных средств в банкоматах / ПВН банка
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Дата актуализации
01.02.2019 15:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «С грейс-периодом Infinite» в 3 городах России
7 937
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Справочная информация
АО «Интерпрогрессбанк»
Адрес
115201, г. Москва, Старокаширское ш., д. 2, корп. 1, стр. 1
Сайт
www.ipb.ru
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Телефоны
(495) 411-00-00 — служба клиентской поддержки (круглосуточно)