Интерпрогрессбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка
С грейс-периодом Infinite
Visa Infinite — Интерпрогрессбанк
Основные характеристики
- ставка 24% годовых
- кредитный лимит от 600 000 ₽
- льготный период до 50 дней
- годовое обслуживание 15 000 ₽
- ставка 16% годовых
- кредитный лимит от 10 000 $
- льготный период до 50 дней
- годовое обслуживание 264 $
- ставка 16% годовых
- кредитный лимит от 8 700 €
- льготный период до 50 дней
- годовое обслуживание 217 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Infinite
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
15 000 ₽
Выпуск и годовое обслуживание
264 $
Выпуск и годовое обслуживание
217 €
Снятие наличных в банкоматах банка
3%
Снятие наличных в ПВН банка
3%
Снятие наличных в банкоматах других банков
3%, мин. 100 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
3%, мин. 120 руб.
Лимиты по операциям
не установлены
Снятие наличных в банкоматах банка
3%
Снятие наличных в ПВН банка
3%
Снятие наличных в банкоматах других банков
3%, мин. 100 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН других банков
3%, мин. 120 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах банка
3%
Снятие наличных в ПВН банка
3%
Снятие наличных в банкоматах других банков
3%, мин. 100 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН других банков
3%, мин. 120 руб. (эквивалент)
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- плата за неразрешенный овердрафт - 73% годовых;
- плата за пропуск платежа - 36% годовых;
- 50% скидка на аренду сейфовых ячеек;
- выпуск карты Priority Pass и первые 2 посещения бизнес-залов, страхование выезжающих за рубеж - бесплатно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;
- конвертация - по курсу банка
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 600 000 ₽
Срок кредита
до 24 месяцев
Размер кредитного лимита
от 10 000 $
Срок кредита
до 24 месяцев
Размер кредитного лимита
от 8 700 €
Срок кредита
до 24 месяцев
Льготный период
до 50 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
24%
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
16%
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
16%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
10% от суммы основного долга
10% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 21 года
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- льготный период на все операции;
- карта Priority Pass, полис ВЗР - бесплатно;
- скидка 50% на аренду сейфовых ячеек
Минусы
- наличие комиссии за снятие собственных денежных средств в банкоматах / ПВН банка
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Дата актуализации
01.02.2019 15:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «С грейс-периодом Infinite» в 3 городах России
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Справочная информация
АО «Интерпрогрессбанк»
- Адрес
- 115201, г. Москва, Старокаширское ш., д. 2, корп. 1, стр. 1
- Сайт
- www.ipb.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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(495) 411-00-00 — служба клиентской поддержки (круглосуточно)