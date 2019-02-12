Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Classic

Mastercard Standard Технологические особенности моментальная выдача карты

чип возможна привязка карты Mastercard к Apple Pay/Google Pay /Samsung Pay Cash Back 5% от покупок в категориях "АЗС", "Кафе и рестораны";

1% от всех остальных покупок;

макс. 2 000 руб. в месяц от 1 до 5% Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 4,9%, мин. 399 руб. Снятие наличных в ПВН банка 4,9%, мин. 399 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 5,5%, мин. 499 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 5,5%, мин. 499 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 25% от установленного кредитного лимита, но не более 60 000 руб. в банкоматах и 180 000 руб. в ПВН в день Дополнительная информация плата за пропуск платежа - 20% годовых;

повышенный процент на просроченную задолженность - 59,9% годовых;

плата за неразрешенный овердрафт - 109,5% годовых;

СМС-информирование - 59 руб. в месяц;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию;

действует программа "Покупка в рассрочку", которая распространяется на операции по безналичной оплате товаров и услуг в магазинах-партнерах банка; период рассрочки – от 2 до 11 месяцев (определяется для каждого партнера индивидуально) Условия кредитования Размер кредитного лимита до 500 000 ₽ Льготный период до 50 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 29% годовых по безналичным операциям по оплате товаров и услуг; 39% годовых по прочим операциям; доступна услуга "Покупка в рассрочку" при приобретении товаров на сумму 6 000-50 000 руб. у партнеров банка; срок рассрочки - от 2 до 11 месяцев (подробнее см. сайт банка) от 29% до 39% Погашение кредита

2% от суммы основного долга + начисленные проценты, мин. 200 руб. минимальный ежемесячный платеж:2% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 18 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме

косвенное подтверждение доходов

не требуется подтверждение дохода не требуется при сумме кредитного лимита до 350 000 руб. Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы бесплатные выпуск и обслуживание карты;

подтверждении дохода не требуется при сумме кредитного лимита до 350 000 руб. Минусы высокая ставка по кредиту;

льготный период не распространяется на операции по снятию наличных денежных средств;

существенные санкции за просрочку платежа;

высокая комиссия за выдачу наличных Дата актуализации 12.02.2019 15:59

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.