Кредит Европа Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка
Card Credit Classic
MasterCard Standard «CARD CREDIT» — Кредит Европа Банкеще 1 карта
Основные характеристики
- ставка от 29% годовых
- кредитный лимит до 500 000 ₽
- льготный период до 50 дней
- годовое обслуживание 0 ₽
- cash back до 5%
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Classic
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- чип
- возможна привязка карты Mastercard к Apple Pay/Google Pay /Samsung Pay
Cash Back
от 1 до 5%
- 5% от покупок в категориях "АЗС", "Кафе и рестораны";
- 1% от всех остальных покупок;
- макс. 2 000 руб. в месяц
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
4,9%, мин. 399 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
4,9%, мин. 399 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
5,5%, мин. 499 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
5,5%, мин. 499 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 25% от установленного кредитного лимита, но не более 60 000 руб. в банкоматах и 180 000 руб. в ПВН в день
Дополнительная информация
- плата за пропуск платежа - 20% годовых;
- повышенный процент на просроченную задолженность - 59,9% годовых;
- плата за неразрешенный овердрафт - 109,5% годовых;
- СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию;
- действует программа "Покупка в рассрочку", которая распространяется на операции по безналичной оплате товаров и услуг в магазинах-партнерах банка; период рассрочки – от 2 до 11 месяцев (определяется для каждого партнера индивидуально)
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 500 000 ₽
Льготный период
до 50 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 29% до 39%
29% годовых по безналичным операциям по оплате товаров и услуг; 39% годовых по прочим операциям; доступна услуга "Покупка в рассрочку" при приобретении товаров на сумму 6 000-50 000 руб. у партнеров банка; срок рассрочки - от 2 до 11 месяцев (подробнее см. сайт банка)
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
2% от суммы основного долга
2% от суммы основного долга
+ начисленные проценты, мин. 200 руб.
Требования и документы
Возраст
от 18 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
- косвенное подтверждение доходов
- не требуется
подтверждение дохода не требуется при сумме кредитного лимита до 350 000 руб.
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- бесплатные выпуск и обслуживание карты;
- подтверждении дохода не требуется при сумме кредитного лимита до 350 000 руб.
Минусы
- высокая ставка по кредиту;
- льготный период не распространяется на операции по снятию наличных денежных средств;
- существенные санкции за просрочку платежа;
- высокая комиссия за выдачу наличных
Дата актуализации
12.02.2019 15:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Card Credit Classic» в 31 городе России
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Справочная информация
АО «Кредит Европа Банк»
- Адрес
- 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14
- Сайт
- www.crediteurope.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 700-77-57 — единая справочная служба(495) 775-77-57