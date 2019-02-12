Обслуживание карты Тип карты

Mastercard Standard Технологические особенности моментальная выдача карты

технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) возможна привязка карты к Apple Pay/ Google Pay/ Samsung Pay Бонусы Другое

Супермаркеты начисление бонусных баллов за покупки по карте, накопленными баллами можно оплачивать покупки в магазинах СТЦ Мега в соотношении 1 балл = 1 руб.: 5% в торговых точках компаний, расположенных на территории СТЦ Мега и принимающих участие в программе (кроме Икеа);

1% от покупки в иных торгово-сервисных предприятиях (включая Икеа) Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 1 188 ₽ по 99 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 4,9%, мин. 399 руб. (0% за счет собственных средств) Снятие наличных в ПВН банка 4,9%, мин. 399 руб. (0% за счет собственных средств) Снятие наличных в банкоматах других банков 4,9%, мин. 399 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 4,9%, мин. 399 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 25% от установленного кредитного лимита, но не более 60 000 руб. в банкоматах и 180 000 руб. в ПВН в день Дополнительная информация плата за пропуск платежа - 20% годовых;

повышенный процент на просроченную задолженность - 59,9% годовых;

неустойка за неразрешенный овердрафт - 109,5% годовых;

СМС-информирование - 69 руб. в месяц;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию;

возможно бесплатное оформление виртуальной карты в дополнение к основной карте Megacard в личном кабинете в интернет-банке Условия кредитования Размер кредитного лимита до 500 000 ₽ Льготный период до 50 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 0% по программе "Покупка в рассрочку" при приобретении товаров у партнеров банка; срок рассрочки от 2 до 12 месяцев (подробнее см. сайт банка) 27% Погашение кредита

1% от суммы основного долга + начисленные проценты, мин. 200 руб. минимальный ежемесячный платеж:1% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 18 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме

косвенное подтверждение доходов

не требуется подтверждение дохода не требуется при сумме кредитного лимита до 350 000 руб. Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы бонусная программа;

без подтверждения дохода при сумме кредита до 350 000 руб.;

программа "Покупка в рассрочку" Минусы существенные санкции за просрочку платежа;

высокая стоимость обслуживания карты Особые ограничения оформляется в торговых центрах Мега;

требуется 3 различных номера телефона в регионе фактического проживания - по месту жительства (иной номер стационарного/мобильного телефона), по месту работы (отдела кадров, бухгалтерии, руководства или администрации и т.д.), дополнительный телефон для контакта Дата актуализации 12.02.2019 15:55

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.