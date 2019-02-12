Кредит Европа Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка
Megacard
MasterCard World «MEGACARD» — Кредит Европа Банк
Основные характеристики
- ставка 27% годовых
- кредитный лимит до 500 000 ₽
- льготный период до 50 дней
- годовое обслуживание 1 188 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- возможна привязка карты к Apple Pay/ Google Pay/ Samsung Pay
Бонусы
- Другое
- Супермаркеты
начисление бонусных баллов за покупки по карте, накопленными баллами можно оплачивать покупки в магазинах СТЦ Мега в соотношении 1 балл = 1 руб.:
- 5% в торговых точках компаний, расположенных на территории СТЦ Мега и принимающих участие в программе (кроме Икеа);
- 1% от покупки в иных торгово-сервисных предприятиях (включая Икеа)
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
1 188 ₽
- по 99 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
4,9%, мин. 399 руб. (0% за счет собственных средств)
Снятие наличных в ПВН банка
4,9%, мин. 399 руб. (0% за счет собственных средств)
Снятие наличных в банкоматах других банков
4,9%, мин. 399 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
4,9%, мин. 399 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 25% от установленного кредитного лимита, но не более 60 000 руб. в банкоматах и 180 000 руб. в ПВН в день
Дополнительная информация
- плата за пропуск платежа - 20% годовых;
- повышенный процент на просроченную задолженность - 59,9% годовых;
- неустойка за неразрешенный овердрафт - 109,5% годовых;
- СМС-информирование - 69 руб. в месяц;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию;
- возможно бесплатное оформление виртуальной карты в дополнение к основной карте Megacard в личном кабинете в интернет-банке
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 500 000 ₽
Льготный период
до 50 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
27%
0% по программе "Покупка в рассрочку" при приобретении товаров у партнеров банка; срок рассрочки от 2 до 12 месяцев (подробнее см. сайт банка)
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
1% от суммы основного долга
1% от суммы основного долга
+ начисленные проценты, мин. 200 руб.
Требования и документы
Возраст
от 18 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
- косвенное подтверждение доходов
- не требуется
подтверждение дохода не требуется при сумме кредитного лимита до 350 000 руб.
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- бонусная программа;
- без подтверждения дохода при сумме кредита до 350 000 руб.;
- программа "Покупка в рассрочку"
Минусы
- существенные санкции за просрочку платежа;
- высокая стоимость обслуживания карты
Особые ограничения
- оформляется в торговых центрах Мега;
- требуется 3 различных номера телефона в регионе фактического проживания - по месту жительства (иной номер стационарного/мобильного телефона), по месту работы (отдела кадров, бухгалтерии, руководства или администрации и т.д.), дополнительный телефон для контакта
Дата актуализации
12.02.2019 15:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Megacard» в 31 городе России
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Справочная информация
АО «Кредит Европа Банк»
- Адрес
- 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14
- Сайт
- www.crediteurope.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 700-77-57 — единая справочная служба(495) 775-77-57