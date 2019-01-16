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Локо-Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Classic / Standard

Mastercard Standard — Локо-Банк
еще 1 карта
Основные характеристики
  • ставка 28,2% годовых
  • кредитный лимит до 100 000  ₽
  • льготный период до 45 дней
  • годовое обслуживание 600 ₽
  • Mastercard Standard — Локо-Банк
  • Visa Classic — Локо-Банк
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Classic
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
600 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
  • 4%, мин. 200 руб. - за счет кредитного лимита;
  • бесплатно за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН банка
  • 4%, мин. 200 руб. - за счет кредитного лимита;
  • бесплатно за счет собственных средств
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 4%, мин. 200 руб. - за счет кредитного лимита;
  • 1%, мин. 150 руб. - за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 4%, мин. 200 руб. - за счет кредитного лимита;
  • 1%, мин. 150 руб. - за счет собственных средств
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 250 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 10% от суммы;
  • конвертация - по курсу банка;
  • неустойка за пропуск платежа - 0,05% годовых на сумму просроченной задолженности
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 30 000 до 100 000 ₽
Срок кредита
до 36 месяцев
Льготный период
до 45 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
28,2%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
10% от суммы задолженности
Требования и документы
Возраст
для мужчин: от 21 до 60 лет
для женщин: от 21 до 55 лет
Подтверждение дохода
  • не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
общий стаж не менее 2 лет
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • льготный период действует на покупки и снятие наличных;
  • оформление заявки на карту по паспорту;
  • бесплатное СМС-информирование
Дата актуализации
16.01.2019 12:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Classic / Standard» в 21 городе России
21 851
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Локо-Банк»
Адрес
125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, стр. 80
Сайт
www.lockobank.ru
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Телефоны
8 800 250-50-50 — единая справочная служба