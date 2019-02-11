Норвик Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка
Свобода
MasterCard Standard — Норвик Банк
Основные характеристики
- ставка 10% годовых
- кредитный лимит до 200 000 ₽
- годовое обслуживание от 0 до 18 250 ₽
- cash back до 10%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- чип
Cash Back
от 1 до 10%
- 10% в категориях "Развлечения", "Красота";
- 5% в категориях "АЗС", "Сувениры и подарки", "Кафе и рестораны", "Магазины косметики";
- 1% - в категориях "Супермаркеты" и "Продукты питания", "Магазины с продажей спиртных напитков";
- сумма выплат не ограничена
Использование собственных средств
возможно
Начисление процентов на остаток средств на счете
5%
на остаток от 10 000 руб.
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 18 250 ₽
плата взимается при наличии задолженности: 0,001% от задолженности на 1 число месяца, но не менее 50 руб. в день
Снятие наличных в банкоматах банка
- 3,9% + 390 руб. - за счет кредита
- 0,5% - за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН банка
- 3,9% + 390 руб. - за счет кредита
- 0,5% - за счет собственных средств
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 3,9% + 390 руб. - за счет кредита
- 0,5% - за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН других банков
- 3,9% + 390 руб. - за счет кредита
- 0,5% - за счет собственных средств
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- пени за пропуск платежа - 20% годовых
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 5 000 до 200 000 ₽
Льготный период
нет
Проценты за кредит
10%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
1% от суммы основного долга
1% от суммы основного долга
Требования и документы
Возраст
от 30 до 74 лет
Подтверждение дохода
- не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- наличие cash back;
- начисление процентов на остаток собственных средств;
- оформление заявки на карту по паспорту
Минусы
- крупная комиссия за обслуживание карты при наличии задолженности;
- возраст заемщика - от 30 лет;
- наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах / кассах банка;
- крупная комиссия за снятие кредитных средств
Дата актуализации
11.02.2019 15:41
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Свобода» в 16 городах России
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Справочная информация
ПАО «Норвик Банк»
- Адрес
- 610000, г. Киров, ул. Преображенская, д. 4
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Киров
- Телефоны
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8 800 100-17-77 — единая справочная служба