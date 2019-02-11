Вход
Норвик Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Свобода

MasterCard Standard — Норвик Банк
Основные характеристики
  • ставка 10% годовых
  • кредитный лимит до 200 000  ₽
  • годовое обслуживание от 0 до 18 250 ₽
  • cash back до 10%
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
Посмотрите кредитные карты других банков с онлайн-заявкой
Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • чип
Cash Back
от 1 до 10%
  • 10% в категориях "Развлечения", "Красота";
  • 5% в категориях "АЗС", "Сувениры и подарки", "Кафе и рестораны", "Магазины косметики";
  • 1% - в категориях "Супермаркеты" и "Продукты питания", "Магазины с продажей спиртных напитков";
  • сумма выплат не ограничена
Использование собственных средств
возможно
Начисление процентов на остаток средств на счете
5%
на остаток от 10 000 руб.
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 18 250 ₽

плата взимается при наличии задолженности: 0,001% от задолженности на 1 число месяца, но не менее 50 руб. в день

Снятие наличных в банкоматах банка
  • 3,9% + 390 руб. - за счет кредита
  • 0,5% - за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН банка
  • 3,9% + 390 руб. - за счет кредита
  • 0,5% - за счет собственных средств
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 3,9% + 390 руб. - за счет кредита
  • 0,5% - за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 3,9% + 390 руб. - за счет кредита
  • 0,5% - за счет собственных средств
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • пени за пропуск платежа - 20% годовых
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 5 000 до 200 000 ₽
Льготный период
нет
Проценты за кредит
10%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
1% от суммы основного долга
Требования и документы
Возраст
от 30 до 74 лет
Подтверждение дохода
  • не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • наличие cash back;
  • начисление процентов на остаток собственных средств;
  • оформление заявки на карту по паспорту
Минусы
  • крупная комиссия за обслуживание карты при наличии задолженности;
  • возраст заемщика - от 30 лет;
  • наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах / кассах банка;
  • крупная комиссия за снятие кредитных средств
Дата актуализации
11.02.2019 15:41
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Свобода» в 16 городах России
1 467
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Норвик Банк»
Адрес
610000, г. Киров, ул. Преображенская, д. 4
Отделения и банкоматы
в вашем городе Киров
Отделения 18
Банкоматы 35
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-17-77 — единая справочная служба