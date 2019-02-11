Обслуживание карты Тип карты

Mastercard Standard Технологические особенности чип Cash Back 10% в категориях "Развлечения", "Красота";

5% в категориях "АЗС", "Сувениры и подарки", "Кафе и рестораны", "Магазины косметики";

1% - в категориях "Супермаркеты" и "Продукты питания", "Магазины с продажей спиртных напитков";

сумма выплат не ограничена от 1 до 10% Использование собственных средств возможно Начисление процентов на остаток средств на счете на остаток от 10 000 руб. 5% Выпуск и годовое обслуживание 0 - 18 250 ₽ плата взимается при наличии задолженности: 0,001% от задолженности на 1 число месяца, но не менее 50 руб. в день Снятие наличных в банкоматах банка 3,9% + 390 руб. - за счет кредита

0,5% - за счет собственных средств Снятие наличных в ПВН банка 3,9% + 390 руб. - за счет кредита

0,5% - за счет собственных средств Снятие наличных в банкоматах других банков 3,9% + 390 руб. - за счет кредита

0,5% - за счет собственных средств Снятие наличных в ПВН других банков 3,9% + 390 руб. - за счет кредита

0,5% - за счет собственных средств Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

пени за пропуск платежа - 20% годовых Условия кредитования Размер кредитного лимита от 5 000 до 200 000 ₽ Льготный период нет Проценты за кредит 10% Погашение кредита минимальный ежемесячный платеж:

1% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 30 до 74 лет Подтверждение дохода не требуется Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы бесплатное СМС-информирование;

наличие cash back;

начисление процентов на остаток собственных средств;

оформление заявки на карту по паспорту Минусы крупная комиссия за обслуживание карты при наличии задолженности;

возраст заемщика - от 30 лет;

наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах / кассах банка;

крупная комиссия за снятие кредитных средств Дата актуализации 11.02.2019 15:41

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.