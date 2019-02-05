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Кредитная Gold
Mastercard Gold — Энерготрансбанкеще 1 карта
Основные характеристики
- ставка 25% годовых
- кредитный лимит до 500 000 ₽
- льготный период до 50 дней
- годовое обслуживание от 4 500 до 5 500 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Gold
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
- Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
4 500 - 5 500 ₽
для карт на 2 года - 4 500 руб., 3 года - 5 500 руб. единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия
Снятие наличных в банкоматах банка
3,5%
Снятие наличных в ПВН банка
3,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
4,5%, мин. 300 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
4,5%, мин. 300 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 300 000 руб. в день, 1 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- штраф за просрочку платежа - 36,5% годовых;
- пеня за технический овердрафт - в размере двух ставок рефинансирования;
- бесплатное СМС-информирование;
- конвертация - по курсу ЦБ РФ; комиссия - 0,5% по безналичным операциям, 2% - по операциям снятия / внесения наличных денежных средств, перевода денежных средств с карты на карту банка;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 30 руб., в сети Райффайзенбанка - бесплатно
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 30 000 до 500 000 ₽
Льготный период
до 50 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
25%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
10% от суммы основного долга
10% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
для мужчин: от 21 до 65 лет
для женщин: от 21 до 60 лет
для женщин: от 21 до 60 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- невысокая процентная ставка;
- отсутствие платы за годовое обслуживание (наличие платы за выпуск);
- льготный период распространяется на покупки и снятие наличных
Минусы
- крупная комиссия за снятие денежных средств в банкоматах / кассах сторонних банков;
- наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах / кассах банка
Дата актуализации
05.02.2019 10:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная Gold» в 10 городах России
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Энерготрансбанк»
- Адрес
- 236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83а
- Сайт
- www.energotransbank.com
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Калининград
- Телефоны
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(4012) 59-00-99 — единая справочная