Привилегия
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,65%
Сумма
от 3 000 000 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
34 282 310 ₽
Ставка
6,65%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|365 дней
|от 3 000 000 ₽
|6,45
|от 15 000 000 ₽
|6,5
|от 60 000 000 ₽
|6,55
|от 150 000 000 ₽
|6,6
|от 500 000 000 ₽
|6,65
|365 дней
|от 50 000 $
|1,6
|от 150 000 $
|1,65
|от 1 500 000 $
|1,8
|365 дней
|от 50 000 €
|0,01
|от 150 000 €
|0,01
|от 1 500 000 €
|0,01
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на текущий счёт или на счёт банковской карты
оформляется бесплатная карта Visa Platinum
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
не позднее 30 дней до окончания срока вклада
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 01.03.2018 16:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Привилегия» в 48 городах России
8 424
Справочная информация
АО «Всероссийский банк развития регионов»
- Адрес
-
129594, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 65, корп. 1
- Сайт
- www.vbrr.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 700-03-49 — контакт-центр
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,25% Ставка в долларах 3%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,6% Ставка в долларах 3,25%
-
Банк Жилищного ФинансированияМаксимальная ставка в банке
Ставка 7,85% Срок 370 дней
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