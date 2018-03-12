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Привилегия

Всероссийский Банк Развития Регионов, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,65%
Сумма
от 3 000 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
34 282 310
Ставка
6,65%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
365 дней
от 3 000 000 ₽ 6,45
от 15 000 000 ₽ 6,5
от 60 000 000 ₽ 6,55
от 150 000 000 ₽ 6,6
от 500 000 000 ₽ 6,65
365 дней
от 50 000 $ 1,6
от 150 000 $ 1,65
от 1 500 000 $ 1,8
365 дней
от 50 000 € 0,01
от 150 000 € 0,01
от 1 500 000 € 0,01
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
оформляется бесплатная карта Visa Platinum
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
не позднее 30 дней до окончания срока вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
01.03.2018 16:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Привилегия» в 48 городах России
8 424
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Справочная информация
АО «Всероссийский банк развития регионов»
Адрес
129594, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 65, корп. 1
Сайт
www.vbrr.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 7 Банкоматы 148 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 700-03-49 — контакт-центр

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