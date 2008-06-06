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Квартира

Банк «Санкт-Петербург», ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Квартира» в 7 городах России
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Справочная информация
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Адрес
195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А
Сайт
www.bspb.ru
Отделения и банкоматы
в городе Санкт-Петербург
Отделения 53 Банкоматы 324 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 222-50-50 — единая справочная служба

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