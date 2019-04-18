ИК Банк увеличил ставки по рублевым и долларовым вкладам.

«Удачный год» открывается под 6,9—7,2% (прежде — под 6,4—6,6%), а «Отличные новости» — под 7,15—7,4% (вместо 6,5—6,75%). «Антикризисный» (от 100 долларов) привлекается под 0,95—1,3% годовых (до этого — под 0,7—1%).

Срок депозитов составляет 186 и 372 дня.

«Пенсионный» (на 93, 186 и 372 дня) оформляется под 6,5—7,2% годовых (ранее — под 6,25—7%).



По вкладу «Выгодный» (на 372 дня) проценты начисляются по периодам — от 5% до 7,9%. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 6,48% (вместо 6,13%).

Проценты по всем депозитам ежеквартально капитализируются.

Доходность «Универсального» (на 31, 62 и 93 дня) составит 5,25—6,65% годовых (прежде — 5,25—6,5%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Минимальная сумма для всех рублевых вкладов — 1 тыс. рублей.

Дополнительные взносы предусмотрены только для депозита «Пенсионный».