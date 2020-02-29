Ряд банков на этой неделе скорректировали ставки по действующим вкладам. Разберемся в нововведениях.

Алеф-Банк снизил ставки по вкладу «Океан мечты» в рублях. Минимальная сумма — 200 тыс. рублей. При размещении денежных средств сроком на шесть месяцев процентная ставка составит 6%, на один год — 5,9% годовых (прежние ставки — 6,1% и 6% годовых соответственно).



Уральский Банк Реконструкции и Развития ввел вклад «Хорошее начало». Открыть его могут в интернет-банке или мобильном приложении физические лица, не имеющие по состоянию на 1 февраля 2020 года действующего договора срочного вклада в УБРиР или вкладов «Мобильный», «Мобильный Плюс», открытых в период с 23 ноября 2016 года по 23 июля 2018 года, на сумму более 1 тыс. рублей. Минимальная сумма депозита — 100 тыс. рублей.

Хоум Кредит Банк снизил ставки по некоторым вкладам в рублях, а по вкладу «12 месяцев» — в долларах и евро. Доходность депозита «12 месяцев Плюс» составит 5,2% (вместо 5,6%), «36 месяцев Плюс» — 6,3% (вместо 6,7%), «24 месяца Плюс» — 5,9% (ранее — 6,3%), «18 месяцев Плюс» — 5,6% годовых (прежде 6%). Минимальная сумма депозитов составляет 1 тыс. рублей.

Эс-Би-Ай Банк понизил ставки по вкладам в рублях на 0,3 процентного пункта. Доходность депозита «Свои правила» (от 30 тыс. рублей на 181, 367, 548 и 730 дней) при открытии в отделении составит 5,4—5,9%, онлайн — 5,65—6,15% годовых. Процентные ставки указаны при выплате процентов в конце срока, а также при отсутствии возможности выбора дополнительных опций: пополнения, частичного снятия, выплаты процентов ежемесячно или ежемесячной капитализации. При выборе дополнительных опций действуют пониженные процентные ставки в зависимости от выбранной опции.

Московский Индустриальный Банк понизил ставки по вкладам в рублях и долларах. Доходность депозита «Классический» (от 30 тыс. рублей, 1 тыс. долларов) в рублях составит 5—5,25% (ранее — 5,5—5,7%), в долларах — 0,75% (вместо 0,9%), а «Вклада в будущее» (от 100 тыс. рублей) — 7,75—8% годовых (прежде — 8—8,25%). Срок депозитов — 365 дней. Дополнительные взносы не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

Банк «Уралсиб» предлагает вклад «Высота». Депозит открывается на 181, 367 или 732 дня. Процентные ставки составляют 5%, 5,5% и 5,8% годовых соответственно. Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Выплата процентов осуществляется в конце срока.

Московский Кредитный Банк уменьшил ставки по вкладам. Доходность депозита «Мега Онлайн» (привлекается на сроки от трех до 36 месяцев) составит 5,1—5,8% (ранее — 5,55—6,1%), а вклада «Гранд» (на 370, 540 и 730 дней) — 5,6—5,7% годовых (вместо 5,8—6%). Минимальная сумма — 1 тыс. рублей. Предусмотрена возможность дополнительных взносов. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Банк «Форштадт» снизил ставки по вкладам в рублях. Изменение составило 0,2—0,3 п. п. Так, вклад «Сберегай» теперь открывается под 4,71—5,25% годовых. Проценты ежеквартально капитализируются либо выплачиваются вкладчику. Депозит «Дополняй» можно разместить под 4,21—4,65% годовых. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет. Возможно пополнение вклада.

Связь-Банк понизил ставки по вкладам в долларах. Например, депозит «Максимальный доход» (на 91, 181, 367, 730 дней) оформляется под 0,1—0,85% годовых (вместо 0,1—1,25%). Проценты выплачиваются в конце срока. «Ежемесячный доход» (на 91, 181 и 367 дней) открывается под 0,4—0,85% (ранее — под 0,7—1,24%), «Пополняемый доход» (на 181, 367, 730 дней) — под 0,1—0,8% (до этого — под 0,1—1,2%), а «Управляемый доход» (на 181, 367, 730 дней) — под 0,1—0,7% годовых (прежде — под 0,1—1,1%). Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.