• Главные новости уходящей недели вновь связаны с коронавирусом. Вечером в четверг стало известно, что вирус выявлен у премьер-министра России Михаила Мишустина, а и. о. главы Кабмина стал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Событием, которого россияне ожидали, пожалуй, больше всего, стало обращение президента Владимира Путина, анонсированное ранее его пресс-секретарем Дмитрием Песковым. Во вторник глава государства объявил, что режим нерабочих дней продлен до 11 мая включительно, 6, 7 и 8 мая будут нерабочими с сохранением зарплаты. Минтруд при этом напомнил, что зарплата сотрудников не должна снижаться, если их трудовые обязанности на период нерабочих дней не изменились. Также Путин поручил к 5 мая подготовить рекомендации по критериям и параметрам последовательного выхода регионов из режима ограничений с 12 мая. Песков же на этой неделе заявлял, что преодолеть пандемию Россия может через два месяца. При этом глубину кризиса, который последует за пандемией, вряд ли сейчас можно точно оценить, считает он. А Сбербанк тем временем с помощью искусственного интеллекта построил модель, которая предсказала сроки пика эпидемии коронавируса в РФ. По всей стране он придется на первую декаду мая, а в Москве наступит чуть ранее. Между тем россияне, похоже, так устали сидеть дома, что готовы самоизолироваться на работе. О готовности жить и трудиться на территории работодателя без возможности покинуть ее до окончания карантина сообщает почти каждый третий.

• Кроме того, президент поручил правительству подготовить новый пакет мер поддержки граждан и экономики, а также совместно с регионами и бизнесом начать подготовку масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики. Проект плана восстановления экономики МЭР, Минфин и Минтруд должны представить в Кабмин до 25 мая. Глава Банка России Эльвира Набиуллина на этой неделе заявила о необходимости расширить механизмы прямой поддержки граждан и бизнеса. Комментируя раздачу денег гражданам ряда стран, она отметила, что «все-таки у нас деньги не безграничны, важно, чтобы они пришли к тем, кто наиболее пострадал, наиболее уязвим». А вот глава Счетной палаты России Алексей Кудрин уверен, что поддержка сейчас нужна всем россиянам, но в особенности — наименее защищенным группам населения. Напомним, что на прошлой неделе он предложил оказывать продовольственную помощь наиболее бедным.

• Российские банки в 2020 году могут потерять 2,1 трлн рублей капитала из-за кризиса, прогнозируют аналитики. Между тем предпосылок для банковского кризиса этим летом в стране нет, уверен глава банка «Открытие» Михаил Задорнов. Не просматривается и проблемных банков, которые не переживут текущий кризис, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Также на этой неделе стало известно, что глава МВД Владимир Колокольцев направил письмо в адрес Эльвиры Набиуллиной, в котором предложил облегчить правоохранительным органам доступ к документам, содержащим банковскую тайну. Однако регулятор сообщил, что не считает это необходимым, поскольку при выявлении признаков противоправных действий в банках оперативно информирует об этом правоохранительные органы.

• ЦБ предложил новую концепцию страхования рисков при ипотечном кредитовании, согласно которой договор страхования рисков, возникающих по ипотеке, будет заключать сам банк за свой счет. Однако страховщики видят необходимость в доработке концепции, поскольку она создает дополнительные расходы для банков и минимальный продукт для потребителей, который будет лишь формально закрывать возможные риски. В свою очередь банкиры предупреждают, что при реализации нового механизма вырастут ипотечные ставки. Между тем по итогам прошлой недели средневзвешенные ставки топ-15 ипотечных банков России уменьшились, причем снижение было зафиксировано впервые с того момента, как в марте мировая экономика столкнулась с негативными последствиями пандемии и падения цен на нефть. Кроме того, ряд банков прорабатывают дополнительное снижение ставки по дальневосточной ипотеке. Также на уходящей неделе президент поручил Кабмину проработать предложения по снижению минимального первоначального взноса по ипотеке для семей с детьми, оформляемой с использованием маткапитала, до 15%. Впрочем, не все новости относительно ипотеки столь позитивны. Выяснилось, что заемщики, которые начали процесс рефинансирования ипотеки до начала эпидемии коронавируса, не могут вовремя перерегистрировать сделку из-за закрытия МФЦ. Некоторым клиентам приходится платить повышенную ставку после перекредитования.



• В результате экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса, российский средний класс может скатиться в бедность, предупредил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. При этом Дмитрий Песков заявил, что отдельного плана спасения среднего класса нет, Кремль старается поддержать все слои населения страны. На фоне кризиса, связанного с пандемией и падением нефтяных цен, в среднем по стране граждане ожидают снижения заработков более чем на 11%. Больше всего снизились зарплатные ожидания в Москве, Тюмени и Владивостоке. По данным ЦБ, на заемщиков с упавшими доходами приходится около трети всего кредитного портфеля банков. Между тем треть россиян в условиях ограничений нашли подработку, и она не всегда связана с утратой основного дохода. В целом распространением коронавируса и влиянием пандемии на экономику России и мира обеспокоены 85,5% россиян. На вопрос о том, какие опасения сильнее — страх коронавируса или обвала рубля и ухудшения экономической ситуации в стране в связи с принимаемыми мерами по сдерживанию распространения вируса, — относительное большинство респондентов (31,2%) ответили, что больше боятся вируса. Однако глава Сбербанка Герман Греф призывает не поддаваться стрессу, а меняться и приспосабливаться к новой реальности.