Нормативы ЦБ нарушали в июне текущего года десять российских банков, девять из них находятся в процессе финансового оздоровления, выяснили аналитики Банки.ру. Анализ проведен на основе данных банков, раскрывающих свою отчетность.



В частности, нормативы нарушали Финанс Бизнес Банк, Народный Банк Тувы, ВУЗ-Банк, Московский Областной Банк, банки «Пересвет», «Таврический», Генбанк, Инвестторгбанк, Газэнергобанк и «Траст», выполняющий функцию Банка непрофильных активов.

У Народного Банка Тувы была отозвана лицензия после неоднократных нарушений минимально допустимых значений для норматива текущей ликвидности (Н3) в течение трех месяцев подряд.

Три банка в июне продолжили допускать значение норматива достаточности базового капитала Н1.1 ниже 7,0%, что отдельно отмечается регулятором, но не является нарушением.

Значения Н1.1 у Почта Банка были 17 раз за месяц ниже 7,0% (наиболее низкое значение — 6,846%), у «Восточного» и УБРиР — по 29 дней месяца (наиболее низкие значения — 6,018% и 6,186% соответственно).

За июнь 2020 года российские кредитные организации получили совокупную прибыль (до налоговых вычетов) в размере 78,8 млрд рублей, свидетельствуют данные Банка России. Для сравнения, в июне 2019 года аналогичный показатель составлял 138 млрд рублей. Всего с начала 2020 года банки заработали 787,2 млрд рублей, за аналогичный период прошлого года — 1 трлн рублей.

По данным ЦБ, прибыльными в июне 2020 года были 309 кредитных организаций, убыточными — 118. На 1 июля 2020 года в России было зарегистрировано 388 банков (257 с универсальной лицензией и 131 с базовой лицензией).

В июне с рынка ушел санируемый банк «Экспресс-Волга» (присоединен к Совкомбанку), в июле прекратили деятельность в порядке добровольной ликвидации четыре банка: «Кузнецкий Мост», Проминвестбанк, «Центрально-Азиатский» и «Ресурс-траст».

Также в текущем месяце ЦБ вернулся к отзывам банковских лицензий, которые не отзывал с конца января. В июле лицензий лишились Народный Банк Тувы, Народный Банк и банк «Невастройинвест».