🔹 ЦБ обеспокоен замедлением роста объема вкладов населения. Тенденция к замедлению роста объема вкладов населения сохраняется, реальные ставки по этим продуктам снижаются, и сложившаяся ситуация вызывает большое беспокойство со стороны Банка России.

🔹 Банки намерены разрешить снятие денег с чужой карты. Уже со следующего года кредитные организации массово начнут внедрять такую функцию в банкомате. Так, в мобильном приложении банка можно будет сгенерировать QR-код на получение определенной суммы, отправить его другу, и тот сможет забрать в банкомате деньги, отсканировав код. Таким же образом можно будет и пополнить счет.

🔹 С высокой вероятностью налоговые льготы по ИИС на иностранные ценные бумаги в России ограничат. Решение намерен лоббировать регулятор. Об этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила 12 мая на сессии НАУФОР. О том, как видят развитие ситуации профессиональные участники отечественного фондового рынка, читайте здесь.

🔹 Росфинмониторинг и ЦБ выступили против идеи использования водительских прав для полноценной идентификации личности при получении финансовых услуг. Росфинмониторинг указал, что использование этого документа возможно лишь при упрощенной идентификации в качестве дополнительного идентификатора, подтверждающего личность клиента.

🔹 Получение кредита со стандартным набором документов — нудный, неудобный и долгий процесс. А если еще в банке развернут со словами: «У вас неправильно заверены документы» или «Ваш работодатель забыл указать номер телефона в справке», то получается, что клиент убил время и силы, а кредит все равно не оформил. О том, как взять его без подтверждения дохода — в новом выпуске Fingram.