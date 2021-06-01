🔹 Представители 12 российских регионов направили в Минстрой и Совет Федерации предложения о продлении программы льготной ипотеки под 6,5%. Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что продлить программу можно в 24 субъектах.

🔹 На российский фондовый рынок могут поступить до 8 трлн рублей от частных инвесторов, спрогнозировал глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, доля инвестиций в средствах россиян может вырасти с 20% до 40%.



🔹 С долгами по коммунальным счетам за I квартал этого года не рассчитались 3,2 млн граждан, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Федеральной службе судебных приставов. В числе причин, повлиявших на объем коммунальных долгов в стране, эксперты называют обратный психологический эффект от мер правительственной поддержки.

🔹 ЦБ опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. В список включено более 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов, в деятельности которых регулятор выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг.

Поясняется, что публикация такого перечня направлена на защиту интересов потребителей и позволит своевременно предупреждать их о рисках, связанных с подобными компаниями.

🔹 Россияне назвали необходимую ежемесячную сумму на ребенка. Примерно по трети россиян считают достаточными для содержания одного ребенка суммы в 15—30 тыс. (35%) и 30—50 тыс. рублей (33%).



🔹 В начале лета в силу вступает ряд нововведений. Узнаем о них в дайджесте Банки.ру: что случится с вашими финансами в июне.