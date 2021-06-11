🔹 Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 5,5% годовых. Повышенное инфляционное давление в условиях завершающегося восстановления экономики может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Это формирует необходимость дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, пояснил регулятор. ЦБ видит тенденцию к росту депозитных ставок на банковском рынке, что позволит повысить привлекательность этого продукта для населения.



🔹 Россияне забыли о пенсионных накоплениях. Количество обращений за выплатами пенсионных накоплений в 2020 году сократилось по сравнению с ожидаемым в два раза. На это обратили внимание актуарии ряда НПФ.



🔹 В России может появиться новый механизм обеспечения жильем. Фонд защиты прав дольщиков сможет передавать часть квартир в домах недобросовестных застройщиков очередникам — например, жителям аварийных зданий, малоимущим гражданам, сиротам, многодетным семьям и инвалидам.

🔹 Управления департамента информбезопасности ЦБ, на которые был разделен FinCERT, с начала реформы получили лишь двух из трех своих руководителей — в центр мониторинга и анализа информационной безопасности (теперь он называется FinCERT) и в центр взаимодействия и реагирования. Руководители этих подразделений ДИБ уже назначены, без руководства остается управление надзора и наблюдения.



🔹 Эксперты назвали регионы с наибольшим неравенством доходов. Лидерами по неравенству доходов населения по итогам 2020 года стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Москва, Чукотка и Сахалин — в этих субъектах доходы богатых превысили заработки бедных в восемь — десять раз.

