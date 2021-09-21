🔹 Рост ВВП России в 2021 году может составить 4,2%, в 2022—2024 годах — 3% ежегодно, свидетельствует обновленный прогноз социально-экономического развития. Прогноз по инфляции по итогам 2021 года в нем ухудшен до 5,8% с 5%, ожидавшихся в июле. Минэкономразвития РФ также считает, что курс рубля сейчас несколько недооценен, и ожидает некоторого укрепления нацвалюты в конце года с последующим ростом курса доллара с 72,1 рубля в 2022-м до 73,6 рубля в 2024-м. Доходы федерального бюджета в 2022—2024 годах, согласно соответствующему законопроекту, будут составлять более 25 трлн рублей ежегодно, а расходы будут прирастать на 1 трлн рублей в год и более. Объем ассигнований на национальные цели развития, предусмотренные в рамках национальных проектов и мероприятий по реализации посланий президента, существенно вырастет, в первую очередь они пойдут на снижение бедности.

🔹 Банки на 90% использовали средства программы льготной ипотеки. За 17 месяцев ее действия общий лимит финансирования в 2,08 трлн рублей почти исчерпан, и до 1 июля 2022-го остается лишь десятая часть бюджета программы.

🔹 Представители руководства Центробанка сделали неоднозначные заявления по поводу пенсионного обеспечения россиян. По мнению первого зампреда ЦБ Сергея Швецова, действующим пенсионерам помогать уже «довольно поздно», при этом необходимо стимулировать граждан, которым выход на пенсию только предстоит, полагаться не только на государство, но и на сформированный в течение жизни капитал. Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала формулировку своего заместителя «крайне неудачной» и подчеркнула, что «большая часть тех, кто уже вышел на пенсию или выходит сейчас, не имели возможности делать накопления на старость», а обеспечение для всех достойной пенсии — один из приоритетов государства.

🔹 Платежная система «КиберПлат» прекратила проводить платежи. По данным СМИ, первые сообщения о задержках платежей через систему появились вскоре после отзыва Центробанком лицензии у родственного КБ «Платина».



🔹 На Банки.ру стала доступна быстрая пролонгация полиса е-ОСАГО: сервисом могут воспользоваться клиенты СК «АльфаСтрахование» и СК «Ингосстрах». Достаточно ввести номер машины, и система сама заполнит все нужные данные. Останется лишь их подтвердить, оплатить продление и получить полис по e-mail.